અમદાવાદની હાઈપ્રોફાઈલ દારૂપાર્ટીમાં મોટો ખુલાસો : મુંબઈના શખ્સે સાઢુ માટે આપી હતી થીમ પાર્ટી, 2.91 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત
ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂની રેલમછેલ થઈ છે. ગુજરાતની છબી માટે કલંકિત કહેવાય તેવી આ ઘટના છે. અમદાવાદના સાણંદના એક બંગલામાં પોલીસે રેડ પાડી હતી. જેમાં એક વેડિંગ એનિવર્સરી નિમિત્તે દારૂની પાર્ટીનું આયોજન કરાયુ હતું. મોડી રાતે 81 લોકોની અટકાયત કરાઈ હતી. પોલીસે હાઈ પ્રોફાઈલ પાર્ટીમાંથી દારૂ અને હુક્કાબાર પણ જપ્ત કરાયા છે. સાણંદના પ્રાઇવેટ વિકેન્ડ હોમમાં મુંબઈના એક શખસે પોતાના સાઢુની મેરેજ એનિવર્સરીને લઇને AVની 25મી મેરેજ એનિવર્સરીની થીમ પાર્ટી યોજી હતી. જેમાં અમદાવાદના બિલ્ડર, વેપારીઓ અને ડૉક્ટરોને આમંત્રિત કરાયા હતા. પાર્ટીમાંથી કુલ 2.91 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.