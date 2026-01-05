हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
બગદાણા કેસમાં હીરા સોલંકી બોલ્યા, ‘આ ન્યાય અને અન્યાયની લડાઈ છે’
Dipti Savant
|
Jan 05, 2026, 05:00 PM IST
Hira Solanki Meet Gujarat CM On Bagdana Controversy
00:36
u
નવસારી વસુધારા ડેરીના ચેરમેન પદે રાજેશ પટેલની જીત, સીતા જાધવ વાઈસ ચેરમેન
06:29
u
પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલના સમર્થનમાં પાટીદાર સમાજ, અન્યાય થયો હોવાનો દાવો
00:54
u
વારંવાર હુમલા થવા છતાં સોમનાથ મંદિર આજે પણ અડગ- પીએમ મોદી
00:49
u
આ તો જબરું થયું! ભૂલથી સિંહણને મારવા છોડેલુ એનેસ્થેશિયાનું ઈન્જેક્શન વનકર્મીને લાગ્યું, મળ્યું મોત
04:44
u
સરપંચ સામે ભ્રષ્ટાચાર અરજીની દાઝ રાખીને આધેડને જીવતો સળગાવ્યો, હચમચાવતી ઘટના
04:19
u
ગાંધીજીના કોચરબ આશ્રમની આ સ્થિતિ? પાર્ટી પ્લોટમાં કોણે ફેરવ્યો, ડીજેના તાલે લગ્ન યોજાયા
02:23
u
મુંબઈના સિંગર પર અમદાવાદના પેલેડિયમ મોલમાં હુમલો, ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત
01:20
u
પત્નીના આડા સંબંધોથી પરિવાર વિખરાયો! પતિએ જીવન ટૂંકાવી લીધુ
03:47
u
દીકરીના મોબાઈલના પાસવર્ડની પરિવારને જાણ હોવી જોઈએ- લાલજી પટેલ
00:41
u
ટ્રમ્પનો ચોંકાવનારો દાવો, વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિને બંધક બનાવ્યા
Trending news
ev policy
જૂની કારને EVમાં કરો કન્વર્ટ... સરકાર આપશે 50000 ! જાણી લો નવી EV પોલિસી
ipo
આવી રહ્યો છે ગુજરાતની કંપનીનો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી રોકાણકારોની ધુમ!
Adani Group
Buy Company: અદાણી ગ્રુપનો મોટો દાવ, આ કંપનીમાં ખરીદ્યો 49% હિસ્સો
Somnath Jyotirlinga
સોમનાથ મંદિર પર હુમલાના 1000 વર્ષ પૂરા, જાણા શાસ્ત્રોમાં શું છે મંદિરનું મહત્વ
Senior Citizens Savings Scheme
બેન્ક FD પર ઘટી રહેલા વ્યાજ દર વચ્ચે સિનિયર સિટીઝન માટે સુપરહિટ સાબિત થશે આ સ્કીમ!
Post Office Scheme
પોસ્ટ ઓફિસની ગજબ સ્કીમ... ફક્ત 400 રૂપિયા બચાવો અને મેળવો 20 લાખ
Bhavnagar
બગદાણા સેવકને માર મામલે મોટું એક્શન : કોળી સમાજની ગાંધીનગરમાં મીટિંગ બાદ સીટની રચના
US Venezuela tension
પાકિસ્તાનની જેમ ચીન પર ભરોસો કરીને ઝૂડાઈ ગયું વેનેઝુએલા, આંધળી થઈ ગઈ રડાર સિસ્ટમ!
Crying Baby
રડતા બાળકને 2 મિનિટમાં કેવી રીતે શાંત કરવું? બાળરોગ નિષ્ણાંતે સૌથી સરળ યુક્તિ જણાવી
Surendranagar
સુરેન્દ્રનગરના જમીન કૌભાંડમાં આરોપી કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલને બચાવવા પાટીદારો મેદાનમા