ઝલા ચૌધરી સમાજનું ઐતિહાસિક પગલું.... સાથે મળી કર્યો મોટો નિર્ણય, જુઓ Video
બનાસકાંઠાના 24 ઝલા આંજણા ચૌધરી સમાજે એક ઐતિહાસિક પગલું ભર્યું છે. પાલનપુરમાં યોજાયેલા સંમેલનમાં સમાજે 34 કુરિવાજોને તિલાંજલી આપી, નવું બંધારણ ઘડ્યું છે, જે શિક્ષણ અને સમાજના ઉદ્ધારને સમર્પિત છે. હજારો લોકોની ઉપસ્થિતિમાં, કુળદેવી મા અર્બુદાની સાક્ષીએ, સમાજે ખોટા ખર્ચા અને જૂની રૂઢિઓને નાબૂદ કરવાનો સંકલ્પ લીધો. લગ્ન પ્રસંગોમાં દેખાદેખી બંધ કરી, સમૂહ લગ્નને પ્રોત્સાહન આપવું, સોના-ચાંદીના ઘરેણાં 5-7 તોલાથી વધુ ન ચડાવવા, અને વ્યસનોનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો. આ નવા બંધારણમાં લગ્ન કે શુભ પ્રસંગોમાં બીડી, સિગરેટ કે વ્યસની ચીજોનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો નિયમ પણ સામેલ છે. સમાજે ખોટા ખર્ચાને બદલે શિક્ષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે, જેથી નવી પેઢી આગળ વધી શકે.