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અતીક અહેમદના પુત્ર આબાનના ભયાનક અકસ્માતનો લાઈવ વીડિયો વાયરલ: અકસ્માતના 6 દિવસ બાદ સામે આવ્યા હ્રદય કંપાવતા દ્રશ્યો
અતીક અહેમદના પુત્ર આબાનના ભયાનક અકસ્માતનો લાઈવ વીડિયો વાયરલ: અકસ્માતના 6 દિવસ બાદ સામે આવ્યા હ્રદય કંપાવતા દ્રશ્યો
Written By
Karan Rajput
Published: Aug 12, 2026, 02:40 PM
|
Updated: Aug 12, 2026, 02:40 PM
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Horrific CCTV Footage Emerges: Atiq Ahmed’s Son Aaban’s Car Flips Mid-Air After Overtaking Vehicle
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