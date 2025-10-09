हिन्दी
સુરત: પુણામાં થયેલા વિસ્ફોટના ડરામણા દ્રશ્યો સામે આવ્યા...જોઈને હચમચી જશો, Video
Viral Raval
|
Oct 09, 2025, 01:37 PM IST
Horrifying scenes of the blast in Puna Surat watch video
More Videos
00:45
u
ભણવા માટે રશિયા ગયેલો મોરબીનો યુવક કેવી રીતે પહોંચી ગયો યુક્રેન? Watch Video
03:59
u
ગાંધીનગર: બહિયલમાં બુલડોઝર એક્શન, તોફાની તત્વોની ગેરકાયદે સંપત્તિ તોડી પાડી
02:42
u
બનેવીએ સાળી સાથે લગ્ન કરવાની જીદમાં હત્યાકાંડ કરી નાખ્યો, હચમચાવતો Video
00:39
u
સુરત: ભાજપના નેતાઓ વચ્ચે છૂટ્ટાહાથની મારામારીનો વીડિયો વાયરલ, હવે થઈ કાર્યવાહી
02:35
u
આ શું? સુરત ભાજપના ખજાનચી અને કાર્યકર વચ્ચે છૂટ્ટા હાથની મારામારી, Watch Video
01:14
u
Video: અમિત શાહની એક ટ્વીટે આખા વિશ્વમાં ખળભળાટ મચાવ્યો, મોટી મોટી કંપનીઓ સ્તબ્ધ!
02:35
u
VIDEO: સુરતના ભાજપ કાર્યાલયમાં છૂટ્ટાહાથની મારામારી, ખજાનચી અને કાર્યકર્તા ઉગ્ર ચર્ચામાં થયા આમને-સામને
01:04
u
ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી અંગે રાજકોટ જિલ્લા કોંગ્રેસનો વિરોધ! ખેડૂતોની સાથે ધરણાં કર્યા, જુઓ દ્રશ્યો
00:55
u
VIDEO: 15 વર્ષની સગીરાને છ નરાધમોએ પીંખી નાખી! પોક્સો, બળાત્કાર, અપહરણની ફરિયાદ નોંધાઈ
01:08
u
રમણલાલ વોરાની વોટ્સએપ ચેટ મામલે AAP નેતા ઈસુદાન ગઢવીના આકરા પ્રહાર, જુઓ VIDEO
Trending news
100cc bikes
બજેટમાં જોઈએ દમદાર બાઇક? Splendor થી પણ સસ્તી છે આ 5 Motorcycles, જુઓ લિસ્ટ
indian cricketer
સ્ટાર ક્રિકેટર રિંકુ સિંહને અંડરવર્લ્ડની ધમકી, 'દાઉદની કંપની'એ 5 કરોડની માંગી ખંડણી
South horror comedy
Zee5 પર મસ્ટ વોચ બની 2 કલાક 9 મિનિટની ફિલ્મ, OTT પર ધૂમ મચાવી રહી છે સાઉથની હોરર
gujarat
'2 લાખમાં PTC સીટોનો વેપલો'! એક લાખ તો શિક્ષણ સચિવ મુકેશ કુમાર સુધી પહોંચે છે'
IPS Y Puran Kumar
IPS વાય પૂરનકુમાર આત્મહત્યા કેસ: પત્ની અમનીતે DGP અને SP વિરુદ્ધ નોંધાવી ફરિયાદ
Mohammed Shami
મોહમ્મદ શમીને આ ટીમમાં મળ્યું સ્થાન, આકાશ દીપ અને અભિમન્યુ ઈશ્વરન પણ રમશે
Shakun Apshakun
રોજબરોજની આ 5 ઘટનાઓને માનવામાં આવે છે અપશુકન, જાણો કઈ વાતોનો મળે છે સંકેત
gujarat
સુરત LIVE બ્લાસ્ટ! રહેણાંક મકાનમાં સિલિન્ડર બ્લાસ્ટના ડરામણા દ્રશ્યો, દર્દનાક ઘટના
Diwali 2025
આ દીવાળીએ બનશે 4 અત્યંત દુર્લભ યોગ, આ રાશિવાળા થશે રાતોરાત અમીર! સોના-ચાંદીના સિક્કા
T Natarajan
ભારતીય ટીમમાંથી હુક્કા-પાણી બંધ, નિવૃત્તિનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ