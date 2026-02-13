ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ગુજરાતમાં ચૂંટણી પહેલાં જ 'ઝાડુ' વિખેરાયું : રાજુ કરપડાના રાજીનામાથી આપની વોટબેંક કેટલી તૂટશે, જાણો

Dipti Savant| Feb 13, 2026, 08:51 AM IST

આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજુ કરપડાએ રાજીનામું આપ્યા બાદ મામલો ગરમાયો છે. જેલવાસ દરમિયાન પાર્ટીએ અન્યાય કર્યો હોવાનો રાજુ કરપડાએ આરોપ લગાવ્યો છે. જેલમાં બંધ થયેલા ખેડૂતોને બચાવવા માટે પણ પાર્ટી આગળ આવી ન હતી. પ્રદેશના કેટલાક નેતાએ ભાવનગર કેસમાં મને ફસાવવા પ્રયત્નો કર્યો. ગોપાલ ઇટાલિયા અને મનોજ સોરઠિયા ભાજપની B ટીમના સભ્યો ગણાવ્યા. તો આ તરફ વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ પણ વળતો જવાબ આપ્યો છે. રાજુ કરપડાએ ખેડૂતોની સાથે અન્યાય કર્યો હોવાનો આરોપ લગાવ્યો. 

