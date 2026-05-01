અમદાવાદના વટવામાં જે ફરઝાનાની આત્મા ભટકે છે તે કેવી હતી, પરિવારે જણાવી 35 વર્ષ પહેલાની આપવીતી
અમદાવાદના વટવામાં 35 વર્ષ જૂના ફરઝાના હત્યાકાંડમાં Z 24 કલાકની ટીમ પહોંચી ફરઝાના રાધનપુરીના ઘરે પહોંચી હતી. ફરઝાનાના ભાઈ અને ભત્રીજા સાથે ખાસ વાતચીત કરી ફરઝાના કેવી હતી તેની માહિતી મેળવી હતી. ફરઝાનાને યાદ કરીને તેના પરિજનો ભાવુક થયા હતા. પરિવારજનોએ તેના વિશે કહ્યું કે, ફરઝાના બાળપણમાં તેના પરિવારની લાડકી હતી. ફરઝાનાનો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો હતો. ફરઝાનાએ ગુસ્સામાં આવીને ઘર છોડી દીધું હતું. ઘર છોડ્યા બાદ ફરઝાનાએ કોઈ સંપર્ક રાખ્યો નહોતો. ફરઝાના દેખાવમાં ખુબ જ સુંદર હતી. ફરઝાનાની અમુક આદત પરિવારને પસંદ નહોતી.