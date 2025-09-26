Video: સુરતનો ચોંકાવનારો કિસ્સો..શ્રમજીવી પરિવારની દીકરીના 10 દિવસમાં બેવાર કરાવ્યા લગ્ન
સુરતના લિંબાયતમાં માનવ તસ્કરીનો પર્દાફાશ થયો. રૂપિયા લઈને શ્રમજીવી પરિવારની દીકરીના કરાવ્યા લગ્ન. 10 દિવસમાં બે અલગ અલગ જગ્યાએ લગ્ન કરાવ્યા. પાડોશી નૂરી, તેનો પતિ વસીમ અને ફરઝા આ મામલે મુખ્ય આરોપી છે. પરિવારને ગેરમાર્ગે દોરી પોતાની સાથે લઈ ગયા હતા. સગીરાને કોરેક્સ પીવડાવ્યા બાદ શોએબને વેચી. શોએબ પાસેથી 50 હજાર લઈને તેની સાથે મોકલી. 10 દિવસ બાદ સગીરાને ફરી સોલાપુર લઈ ગયા. સોલાપુરમાં 2 લાખમાં વેચીને ફરી લગ્ન કરાવ્યા. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.