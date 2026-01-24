ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

રાજકોટમાં પત્નીના ત્રાસથી કંટાળી પતિએ નોંધાવી ફરિયાદ, મહિલાની દાદાગીરી CCTVમા કેદ

Dhaval Gokani| Jan 24, 2026, 01:31 PM IST


રાજકોટના ભક્તિનગર વિસ્તારમાં એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે જ્યાં પત્નીના ત્રાસથી કંટાળીને પતિએ પોલીસ મથકના દ્વાર ખખડાવ્યા છે...14 વર્ષના લગ્નજીવન બાદ હવે વાત પોલીસ સ્ટેશન અને 'કરોડોની માગણી' સુધી પહોંચી છે...પતિનો આક્ષેપ છે કે લગ્નના થોડા સમય બાદ જ તેની પત્નીએ પોતાનું અસલી રૂપ બતાવવાનું શરૂ કર્યું હતું...તે પતિ અને તેની વૃદ્ધ માતા એટલે કે સાસુને શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ આપતી હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે...પતિનો દાવો છે કે તેની પત્નીએ છૂટાછેડા આપવા માટે એક કરોડ રૂપિયાની જંગી રકમની માગણી કરી છે. એટલું જ નહીં, મહિલાની દાદાગીરીના CCTV દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં તે પતિના ઘર પર પથ્થરમારો કરતી અને તોડફોડ કરવાનો પ્રયાસ કરતી સાફ દેખાઈ રહી છે.

