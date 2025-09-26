VIDEO: અમદાવાદના વિશાલા સર્કલ પરથી આઈ લવ મોહમ્મદના પોસ્ટરો હટાવાયા, પોલીસે સ્થાનિક આગેવાનો સાથે કરી હતી બેઠક
સોશ્યલ મીડિયામાં આઈ લવ મહાદેવ અને આઈ લવ મોહમ્મદના સ્ટેટસથી વિવાદ સર્જાયો હતો જ્યારે હવે આ કોમી વિવાદ વધીને રાજ્યમાં ફેલાય રહ્યો હોય તેવું જણાય રહ્યું છે. અમદાવાદ શહેરમાં આઈ લવ મોહમ્મદના પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા. દરમિયાન પોલીસે સ્થાનિક આગેવાનો સાથે બેઠક કરી હતી. નવરાત્રિના તહેવાર પર કોઈ વિવાદ ન સર્જાય તે ધ્યાનમાં રાખતા વિશાલા સર્કલ પરથી પોસ્ટર હટાવવામાં આવ્યા છે. ત્યારે જુઓ જૂથના આગેવાનોનું શું કહેવું છે.