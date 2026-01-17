જો ઝડપી ન્યાય નહીં મળે તો સામૂહિક રાજીનામા આપીશું! કોળી સમાજે 3 દિવસનું આપ્યું અલ્ટીમેટમ
Bhavnagar News: ભાવનગર બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધીયાને ન્યાયને લઈને કોળી સમાજના સરપંચો તેમજ કોળી આગેવાન ભાજપ કાર્યકરોએ આવેદનપત્ર મામલતદારને આપ્યું હતું.
આજે મહુવા તાલુકાના વડલી ભૂતનાથ મહાદેવના મંદિર સમાજના આગેવાનો તેમજ ભાજપમાં જોડાયેલા કાર્યકરો સાથે 50 થી વધારે ગામના કોળી જ્ઞાતિના સરપંચો તેમજ જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યો ભાજપના આગેવાનો ઉપસ્થિતિ રહી પદયાત્રા દ્વારા તાલુકા સેવા સદન ખાતે આવેદન પત્ર પાઠવ્યું.
રાણા ભાઈ સરપંચ પ્રમુખ એ આવેદનપત્ર આપ્યા બાદ ત્રણ દિવસની અંદર ન્યાય મળે તેવી અલ્ટીમેટ આપવામાં આવ્યું નહીંતર સરપંચો દ્વારા રાજીનામા કરી દેવામાં આવશે તેવી પરિવાર ચમકી ઉચારી ન્યાયની માંગણી કરી.