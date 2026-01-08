ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ગુજરાતમાં ઠંડી વિશે હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી, ખાસ વીડિયો

Dipti Savant| Jan 08, 2026, 08:05 PM IST
imd forecast for cold alert in gujarat latest weather update

Trending news