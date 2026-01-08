हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
ગુજરાતમાં ઠંડી વિશે હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી, ખાસ વીડિયો
Dipti Savant
|
Jan 08, 2026, 08:05 PM IST
imd forecast for cold alert in gujarat latest weather update
More Videos
00:49
u
એકાએક સિંહો આવી જતા ગીરના આ ગામના લોકોએ માંગ્યું સંરક્ષણ
06:48
u
વડોદરાના 5 ધારાસભ્યોનું દર્દ છલકાયું! ભાજપના જ રાજમાં અધિકારીઓ ગાંઠતા નથી તેવી ફરિયાદ કરી
21:03
u
લો બોલો! વડોદરામાં અધિકારીઓથી તો ધારાસભ્યો પોતે પીડિત, કાર્યવાહીની કરી માંગણી
01:15
u
રાજકોટથી સોમનાથની 4 દિવસ સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડશે, Video
00:43
u
ડ્રગ્સ માફિયાએ સુરત પોલીસને આપી હતી ખુલ્લી ચેલેન્જ, કાન પકડીને માંગી માફી, Video
01:04
u
ઈજાગ્રસ્ત યુવકની વ્હારે આવ્યો કોળી સમાજ, સુરતથી ગાડીઓ લઈ બગદાણા જવા નીકળ્યા
01:28
u
પોસ્ટરમાં મુસ્લિમ ટોપી પહેરેલા જોવા મળ્યા ઈટાલિયા સહિતના AAP નેતા, થયો વિરોધ
00:43
u
ટીમ ઈન્ડિયા વડોદરા પહોંચી, કોચ ગૌતમ ગંભીર, રોહિત શર્મા સહિત ક્રિકેટરોનું સ્વાગત
01:50
u
સુરત: સુરતના યુવકે જબરું ગોતી કાઢ્યું, વાહન પર લગાવશો તો મદદ મળશે
01:23
u
ડ્રગ્સ માફિયાએ સુરત પોલીસને આપી ખુલ્લી ચેલેન્જ, જુઓ Video
Trending news
gujarat weather forecast
ગુજરાત પર આવી રહી છે મોટી આફત! કડકડતી ઠંડી બાદ ફરી માવઠાનું સંકટ, અંબાલાલે કરી આગાહી
pumpkin seeds
30 વર્ષ પછી દરેક મહિલાએ ખાવા જોઈએ પમ્પકીન સીડ્સ, રોજ 1 ચમચી બીજ ખાવાથી થશે આ 5 ફાયદા
Open Marriage
ઓપન મેરેજ એટલે શું ? શા માટે વધ્યું ઓપન મેરેજનું ચલણ, જાણો શા માટે કપલ કરે આવા લગ્ન?
Narmada
ગુજરાતમાં ચકચાર મચી જાય તેવી ઘટના : રાજપીપળાના બંધ મકાનમાંથી મળ્યા 40 વાઘના ચામડા અન
call forwarding fraud
કરોડો સ્માર્ટફોન યુઝર્સ માટે ગૃહ મંત્રાલયનું ભયાનક એલર્ટ, ફટાફટ ચેન્જ કરો આ સેટિંગ્સ
Gujarat politics
ભાજપના 5 ધારાસભ્યોનો લેટરબોમ્બ : ભાજપનું રાજ, છતાં ‘સરકારી અધિકારીઓ ગાંઠતા નથી’
Toyota Urban Cruiser EV
ભારત આવી રહી છે વધુ એક શાનદાર EV, 500+ કિમી છે રેન્જ, આ દિવસે થશે લોન્ચ
Mamata Banerjee
ગ્રીન ફાઈલોમાં એવું તો શું છે? જેને લેવા ED રેડ દરમિયાન પહોંચી મમતા બેનર્જી, જાણો
Sarfaraz Khan
6,4,6,4,6,4...સરફરાજ ખાનની ધમાકેદાર બેટિંગ, 15 બોલમા ફટકારી ફિફ્ટી, તોડ્યો આ રેકોર્ડ
gujarat
તમારા જિલ્લાનું પાણી કેટલું પીવાલાયક છે? ગુજરાતમાં પાણીની શુદ્ધતાનો ચોંકાવનારો આંકડો