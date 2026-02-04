હવે ગુજરાતમાં દસ્તાવેજ નોંધણી મોંઘી થઈ; લોકોએ ચૂકવવી પડશે હવે આટલી ફી
e-Registration: ગુજરાત સરકારના મહેસુલ વિભાગ દ્વારા વહીવટી પ્રક્રિયાને વધુ સુદ્રઢ અને ડિજિટલ બનાવવાના હેતુથી એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યમાં પ્રોપર્ટી અને અન્ય દસ્તાવેજોના ઈ-રજીસ્ટ્રેશન (e-Registration)ની પ્રક્રિયાને લઈને ફી માળખામાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
શું છે નવો નિર્ણય? શા માટે લેવાયો આ નિર્ણય?
મહેસુલ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હવેથી ઈ-રજીસ્ટ્રેશન દ્વારા કરવામાં આવતા દરેક દસ્તાવેજ પર પ્રોસેસિંગ ફી લાગુ કરવામાં આવશે. અત્યાર સુધી ઓનલાઇન પ્રક્રિયામાં જે રાહત મળતી હતી, તેમાં હવે વહીવટી ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે આ નજીવો શુલ્ક ઉમેરવામાં આવ્યો છે. ડિજિટલ સેવાઓને વધુ સુરક્ષિત અને ઝડપી બનાવવા માટે ટેકનિકલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાછળ થતા ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને મહેસુલ વિભાગે આ નિર્ણય કર્યો છે. 100 રૂપિયા જેવી મામૂલી રકમ રાખવા પાછળનો આશય સામાન્ય જનતા પર વધુ બોજ ન પડે અને સરકારી પોર્ટલની કામગીરી વધુ કાર્યક્ષમ બને તેવો છે.