हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
UAE
NEP
5/ 1
(1)
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
આ તારીખથી શરૂ થશે મગફળી-મગ, અડદની ટેકાના ભાવે ખરીદી, ખેડૂતો ખાસ જાણે
Viral Raval
|
Nov 05, 2025, 03:30 PM IST
important news for farmers of Gujarat government start to purchase crops at support price
More Videos
01:25
u
સ્યૂસાઈડ નોટ લખીને ગુમ થયેલા મહંત મહાદેવ બાપુ જંગલમાંથી મળ્યા, Video
01:39
u
રાજ્ય ચૂંટણી પંચનું જાહેરનામું, આ અનામત બેઠકો કરાઈ રદ, જાણો વિગતો
03:42
u
માવઠાથી હેરાન પરેશાન ખેડૂતો માટેના રાહત પેકેજ પર આવ્યા મોટા અપડેટ, જાણો વિગતો
04:04
u
પારકા પુરુષના પ્રેમમાં પાગલ પત્નીએ પતિની હત્યા કરી રસોડામાં જ દાટી દીધો, Video જોઈ હચમચી જશો
02:32
u
સુરત: કોસંબામાં યુવતીની હત્યા મામલે CCTV ફૂટેજથી થયો મોટો ખુલાસો, જુઓ Video
01:00
u
ખેડૂતો માટે મોટા સમાચાર, અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું કૃષિ રાહત પેકેજ થશે જાહેર!
02:44
u
ભાજપના નેતાના શબ્દોએ રાજકારણમાં ભૂકંપ સર્જ્યો, કઈ દીકરીના નિહાપા લાગ્યા?
03:22
u
રવિ પાક અંગે હવામાન ખાતા-અંબાલાલની જોરદાર આગાહી, ખેડૂતો ખાસ જાણો
01:02
u
પંજાબમાં સરકારે હેક્ટર દીઠ 50 હજારની સહાય કરી, ગુજરાતમાં પણ અપાય- ઈસુદાન ગઢવી
04:54
u
વડોદરા જિલ્લા ભાજપમાં ભડકો થવાના એંધાણ, જુઓ વીડિયો
Trending news
Aadhaar card update rules
જીવનમાં માત્ર 1 વખત સુધારી શકો છો Aadhaar Cardમાં રહેલી આ 2 ભૂલ! જાણો UIDAIનો નિયમ
Virat Kohli
Virat Kohli Birthday : કોહલીના એ 5 રેકોર્ડ, જે તોડવા તો દૂર બરાબરી કરવી પણ મુશ્કેલ
gujarat
કાકા સસરા અને જમાઈના સંબંધો લજવતો કિસ્સો! યુવતી સાથેનો ન્યૂડ વિડીયો બતાવી 10 કરોડ...
bugatti centodieci
World Expensive Cars: આ છે દુનિયાની સૌથી મોંઘી કાર, કિંમત જાણીને આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો
stock market outlook
શેરબજારમાં મંદીનો અંત! સેન્સેક્સ 1 લાખને વટાવી જશે, મોર્ગન સ્ટેનલીની મોટી ભવિષ્યવાણી
Mangal Rahu
અત્યંત વિનાશકારી યોગ બન્યો, 7 ડિસેમ્બર સુધી આ રાશિવાળા સાવધાન રહેજો નહીં તો આવી બનશે
gujarat
લગ્નેતર સંબંધોની રાસલીલા ખેલતા...મહિસાગરમાં PI અને મહિલા કોન્સ્ટેબલ વચ્ચે 'ઈલુ- ઈલુ'
signs of breast cancer in men
માત્ર મહિલાઓ જ નહીં, પુરૂષોને પણ થઈ શકે છે બ્રેસ્ટ કેન્સર! આ છે તેના શરૂઆતી લક્ષણ
Cricket
મોટો ખુલાસો : વર્લ્ડ કપમાં હાર્યા બાદ કેપ્ટને ખેલાડીઓને માર્યો માર ?
Premanand Maharaj Latest Pravachan
શું કોઈના પગ સ્પર્શવાથી ઘટી જાય છે આપણું પુણ્ય? પ્રેમાનંદ મહારાજે જણાવ્યું કારણ