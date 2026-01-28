ઇન્કમટેક્સ વિભાગનો સુરતમાં મેગા સપાટો: લક્ષ્મી ડાયમંડ અને મહાકાલ ગ્રુપ પર ITના દરોડા
Surat Income Tax: સુરતના નામાંકિત હીરા ઉદ્યોગકારો પર આજે આવકવેરા વિભાગે વહેલી સવારથી જ આક્રમક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. મહાકાલ ગ્રુપ અને લક્ષ્મી ડાયમંડ જેવા મોટા ગજાના જૂથો પર IT વિભાગ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ તપાસમાં અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરાના અંદાજે 150 જેટલા અધિકારીઓની ટીમ જોડાઈ છે.
લક્ષ્મી ગ્રુપ હીરા ઉદ્યોગની સાથે રિયલ એસ્ટેટ અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ સંકળાયેલું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રિયલ એસ્ટેટના બિલોમાં ગેરરીતિ અંગેની ચોક્કસ માહિતી અગાઉથી જ DDI વિંગ પાસે હતી, જેના આધારે આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. આ તપાસના અંતે મોટા પ્રમાણમાં બેનામી વ્યવહારો અને કરચોરી બહાર આવવાની પ્રબળ શક્યતા જોવા મળી રહી છે.