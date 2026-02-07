ભારત-અમેરિકાના ટેરિફ વોરનો અંત : વધારાનો ટેરિફ આજથી બંધ, ટ્રેડ ડીલનું નવું ફ્રેમવર્ક જાહેર
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર કરાર અંગે ફ્રેમવર્ક તૈયાર થઈ ગયું છે. જે મુજબ આજથી અમેરિકા દ્વારા લદાયેલા નવા ટેરિફનો અંત આવ્યો છે. ટેરિફમાં ઘટાડો અને આર્થિક સહયોગમાં વધારો થશે. કેન્દ્રીય ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી છે. આ ડીલથી MSME, ખેડૂતો માટે 30 ટ્રિલિયન ડોલરનું બજાર ખૂલશે. અમેરિકા ભારતીય વસ્તુઓ પર ટેરિફ ઘટાડીને 18 ટકા કરશે. 5 વર્ષમાં ભારત 500 અરબ ડોલરનો અમેરિકી સામાન ખરીદશે. જેમાં તેલ, ગેસ, વિમાન અને તેના સ્પેરપાર્ટ્સની ખરીદી કરાશે. PM મોદીએ ટ્રેડ ડીલ અંગે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિને શુભેચ્છા પાઠવી.