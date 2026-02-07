India US Trade Deal : $30 ટ્રિલિયનનું બજાર ખૂલ્યું, જાણો કોને અને કઈ રીતે થશે તમને મોટો ફાયદો
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે લાંબા સમયથી જે સોદા પર ચર્ચા ચાલી રહી હતી, તે આખરે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. વચગાળાનો આ વેપાર કરાર (Interim Trade Deal) માત્ર આયાત-નિકાસ પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ તે ભારતીય રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ માટે પણ નવી તકોના દ્વાર ખોલશે. આ ડીલનો સૌથી મોટો ફાયદો કોમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરને થવાની શક્યતા છે. કોમર્શિયલ બૂસ્ટ મળશે. ઓફિસ સ્પેસ અને આઈટી પાર્ક્સની માંગમાં વધારો થશે. વૈશ્વિક કંપનીઓ ભારતમાં પોતાના કેપેબિલિટી સેન્ટર્સ સ્થાપશે. હાઈ-પર્ફોર્મન્સ ડેટા સેન્ટર્સ માટે જમીન અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જરૂરિયાત વધશે. રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં વિદેશી મૂડીરોકાણ વધવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે આ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ વેપાર કરાર ભારતીય નિકાસકારો, ખાસ કરીને MSMEs, ખેડૂતો અને માછીમારો માટે 30 ટ્રિલિયન ડોલરનું વિશાળ બજાર ખોલશે. ગોયલે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, નિકાસમાં થનારા આ વધારાને કારણે દેશની મહિલાઓ અને યુવાનો માટે લાખોની સંખ્યામાં રોજગારીની નવી તકો ઉભી થશે. કેન્દ્ર સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આ ફ્રેમવર્ક ભારતીય માલસામાન માટે અમેરિકાના બજારોમાં સરળ પ્રવેશ સુનિશ્ચિત કરશે.