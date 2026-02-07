ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

India US Trade Deal : $30 ટ્રિલિયનનું બજાર ખૂલ્યું, જાણો કોને અને કઈ રીતે થશે તમને મોટો ફાયદો

Feb 07, 2026, 01:45 PM IST

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે લાંબા સમયથી જે સોદા પર ચર્ચા ચાલી રહી હતી, તે આખરે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. વચગાળાનો આ વેપાર કરાર (Interim Trade Deal) માત્ર આયાત-નિકાસ પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ તે ભારતીય રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ માટે પણ નવી તકોના દ્વાર ખોલશે. આ ડીલનો સૌથી મોટો ફાયદો કોમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરને થવાની શક્યતા છે. કોમર્શિયલ બૂસ્ટ મળશે. ઓફિસ સ્પેસ અને આઈટી પાર્ક્સની માંગમાં વધારો થશે. વૈશ્વિક કંપનીઓ ભારતમાં પોતાના કેપેબિલિટી સેન્ટર્સ સ્થાપશે. હાઈ-પર્ફોર્મન્સ ડેટા સેન્ટર્સ માટે જમીન અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જરૂરિયાત વધશે. રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં વિદેશી મૂડીરોકાણ વધવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે આ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ વેપાર કરાર ભારતીય નિકાસકારો, ખાસ કરીને MSMEs, ખેડૂતો અને માછીમારો માટે 30 ટ્રિલિયન ડોલરનું વિશાળ બજાર ખોલશે. ગોયલે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, નિકાસમાં થનારા આ વધારાને કારણે દેશની મહિલાઓ અને યુવાનો માટે લાખોની સંખ્યામાં રોજગારીની નવી તકો ઉભી થશે. કેન્દ્ર સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આ ફ્રેમવર્ક ભારતીય માલસામાન માટે અમેરિકાના બજારોમાં સરળ પ્રવેશ સુનિશ્ચિત કરશે.

