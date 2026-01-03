हिन्दी
ભારત સરકારે ઈલોન મસ્કની કંપની X ને નોટિસ ફટકારી
Viral Raval
|
Jan 03, 2026, 10:45 AM IST
Indian government has issued a notice to Elon Musk's Company X
More Videos
00:53
ઉત્તરાયણમાં કેવો રહેશે પવન, હવામાન...અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી
01:04
અંબાલાલ પટેલની આગાહી, ઉત્તર ગુજરાતવાળા ખાસ જાણે
03:51
સુરેન્દ્રનગર: જમીન કૌભાંડ મામલે EDની મોટી કાર્યવાહી, તત્કાલિન કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલની ધરપકડ
02:12
IPS શમશેરસિંહ ગુજરાત કેડરમાં પરત ફરશે, શું ઈન્ચાર્જ DGP તરીકેની કામગીરી સોંપાશે?
01:11
અમદાવાદ: છેતરપિંડીના કેસમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, દરોડા દરમિયાન કરોડોની સંપત્તિ જપ્ત
00:44
પ્રેમસંબંધનો કરુણ અંત, સગાઈ બાદ યુવતીએ મંગેતરની હત્યા કરી નાખી
00:36
સોમનાથ મંદિરમાં યાત્રિકને હાર્ટએટેક આવ્યો, પોલીસકર્મી બન્યો દેવદૂત
01:41
શહેરી વિકાસ વિભાગે HUDAમાંથી 11 ગામ દૂર કર્યા, જાણો વિગતો
04:06
ભર શિયાળે આફત બની આવ્યો વરસાદ, માવઠાએ મારી નાખ્યા! 24 કલાકમાં વરસાદ-ઠંડી બંનેની આગાહી
00:57
બાંગ્લાદેશના મયમનસિંહ જિલ્લામાં ભેદી ધડાકો, દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ
Trending news
Yajur Fibres IPO
7 જાન્યુઆરીએ ખુલી રહ્યો છે 45 વર્ષ જૂની કંપનીનો IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ 164-174
india vs new zealand
IND vs NZ : પંતથી લઈને ઐયર સુધી, ODI સિરીઝમાં નહીં જોવા મળે આ 6 ધુરંધર !
500 notes
શું ફરી થશે નોટબંધી, માર્ચ 2026થી ATMમાંથી નહીં નીકળે 500ની નોટ? જાણી લો સત્ય
Surendranagar
સુરેન્દ્રનગર જમીન કૌભાંડના આરોપીઓ આ રીતે ખેલ પાડતા, દરેક અધિકારીનો કટકીની ટકાવારી નક
8th Pay Commission
સરકારી કર્મચારીઓનું ભાગ્ય ખુલી જશે, લેવલ 1 થી 12 સુધી...કોનો કેટલો થઈ શકે પગાર? જાણો
Bhavnagar
બગદાણાના સેવક કેસમાં સુરતની મહિલાની એન્ટ્રી, ચોંકવનારા આક્ષેપથી આવ્યો નવો વળાંક
canada
કેનેડામાં રહેતા ગુજરાતીઓ મુશ્કેલીમાં? 10 લાખ ભારતીયો પર તોળાઈ રહ્યું છે આ સંકટ
Walnut
Walnut: દરેક વ્યક્તિને ફાયદો નથી કરતાં અખરોટ, આ 7 લોકોએ અખરોટ ખાવાનું ટાળવું
Shukra mangal yuti
આ 4 રાશિઓના દરેક કામ થશે પુરા, અચાનક થશે ધન લાભ, શુક્ર મંગળની યુતિ કરશે કમાલ
naan bread
એક સમયે માત્ર રાજાઓ જ ખાઈ શકતા હતા આ રોટલી, જાણો આપણા ટેબલ સુધી કેવી રીતે પહોંચી?