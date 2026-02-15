हिन्दी
અમેરિકા : 6 દિવસથી લાપતા ભારતીય વિદ્યાર્થીની લાશ મળી, માત્ર 22 વર્ષનો હતો કર્ણાટકનો યુવક
Dipti Savant
|
Feb 15, 2026, 01:05 PM IST
Indian student found dead days after going missing in US
ભિલોડામાં ખેતરમાં મળી આવ્યા ગાંજાના છોડ, પોલીસે કરી કાર્યવાહી
આજે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મહામુકાબલો : પણ જો વરસાદ પડશે અને મેચ રદ થશે તો બંને ટીમને મળશે 1-1 પોઈન્ટ
અમદાવાદના શિવ મંદિરોમાં મહાશિવરાત્રિની ઉજવણી, મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા
મહાશિવરાત્રિએ સોમનાથ મંદિરથી જુઓ Live દ્રશ્યો : લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા
Video : આજે મહાશિવરાત્રિએ ઘરે બેઠાં 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન
શિવરાત્રી એટલે શિવ-જીવનું મિલન : ગિરનારની ગોદમાં ઉમટ્યું આસ્થાનું ઘોડાપૂર
પત્નીને સાસરીમાં લેવા જતા યુવકનું અકસ્માતમાં મોત, કારનું વળી ગયું પડીકું ! જુઓ CCTV વીડિયો
વરસાદ અને શિયાળાની વિદાયને લઈને અંબાલાલ પટેલની આગાહી, જુઓ Video
બનાસકાંઠાના અમિરગઢમાંથી દારૂડિયો શિક્ષક ઝડપાયો, વીડિયો થયો વાયરલ
વ્યસન, દેખાદેખી, ખોટા ખર્ચ... લાલજી પટેલે સમાજ પ્રત્યે વ્યક્ત કરી ચિંતા
Saptahik Rashifal: મેષ, વૃષભ સહિત 6 રાશિઓ માટે આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી અઠવાડિયું શુભ
એવું તો શું થયું કે વર્લ્ડ કપ અધવચ્ચે છોડી અચાનક ઘરે પહોંચ્યો આ ખેલાડી ? જાણો કારણ
જૂના અન્ડરવેર કેટલા દિવસ પછી ફેંકી દેવા જોઈએ? જાણો તે ક્યારે બને છે બીમારીનું કારણ
બોલિવુડથી માત્ર 4 વર્ષ બ્રેક લઈને આ અભિનેત્રીએ બનાવી 700 કરોડની સંપત્તિ
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આજે મહામુકાબલો, જાણો ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો આ મેચ લાઈવ
10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં મળશે આ 5 બેસ્ટ CNG કાર, જાણો ફીચર્સ, ખાસિયત
ભારતની પ્લેઇંગ-11માં થશે 3 મોટા ફેરફાર...ભારતીય ક્રિકેટરે મેચ પહેલા લીક કરી ટીમ !
ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈની ક્રાઈમ કુંડળી : કોલેજથી સાબરમતી જેલ સુધીની કહાની
રોકાણકારોને થશે ફાયદો, 1 પર 1 ફ્રી શેર આપી રહી છે આ કંપની, જાણો રેકોર્ડ ડેટ
અમેરિકામાં લાપતા થયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થી સાકેત શ્રીનિવાસૈયાનું મોત