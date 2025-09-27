हिन्दी
કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય VHPના કાર્યકરોને ભાજપના કાર્યકરો ગણાવી ગાળો બોલ્યા, જુઓ વીડિયો
Viral Raval
|
Sep 27, 2025, 02:14 PM IST
indranil rajyaguru vhp workers viral video
02:21
u
વડોદરા: લો હવે યુવતીએ યુવકના ખોળામાં બેસીને ચુંબન કર્યું, જુઓ Video
05:25
u
સંસ્કારી નગરીમાં આ શું થઈ રહ્યું છે? વળી પાછો ચાલુ ગરબાએ કપલની અશ્લિલ હરકતનો Video વાયરલ
02:39
u
આજથી 4 દિવસ મેઘરાજા તોફાની બેટિંગ કરશે, આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી, Video
02:05
u
જો તમે પણ બ્લિન્કીટ એપથી વસ્તુઓ મંગાવતા હોવ તો સાવધાન...આ Video ખાસ જુઓ
04:26
u
Watch Video: સંસ્કારી નગરીમાં અસંસ્કારી કામ, આસ્થાના પર્વમાં અશ્લિલ હરકત કેટલી યોગ્ય?
04:21
u
અમદાવાદ: શાંતિ કોને પસંદ નથી? જાણી જોઈને આવું કામ કેમ.. પોસ્ટરથી આસ્થા વધશે?
03:52
u
કડકડતી ઠંડીની જગ્યાએ આ તે કેવી આગાહી? હવામાનમાં આવો ધરખમ ફેરફાર કેમ?
00:53
u
VIDEO: લેહમાં થયેલી હિંસા મુદ્દે સોનમ વાંગચુકની ધરપકડ! FCRA લાયસન્સ કર્યા હતા રદ
03:35
u
દહેગામ હિંસા મામલે મોટા સમાચાર! ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી જશે બહિયલ, વધુ વિગતે જુઓ VIDEO
00:36
u
VIDEO: બહિયલ હિંસાના 5 આરોપીઓના રિમાન્ડ મંજૂર, 61ને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલાયા
health tips
પેચોટી ખસી જાય ત્યારે દેખાય આ લક્ષણો, જાણો પેચોટી ખસી જાય તો તેને ઠીક કેવી રીતે કરવી
Gujarat politics
ઈટાલિયાની ઈફેક્ટ : એક ચાલથી રત્નકલાકારોને થયો મોટો ફાયદો, અધિકારીઓ દોડતા થયા
Asia Cup 2025
સુપર ઓવર નાખતા પહેલા અર્શદીપ સાથે શું થઈ હતી વાત ? સૂર્યકુમાર યાદવે કર્યો ખુલાસો
Navratri 2025
ગુજરાતમાં કોમી એકતાનું અનોખું ઉદાહરણ : ગરબા શરૂ કરતા પહેલા દરગાહ પર શ્રીફળ વધેરાય છે
Asia Cup 2025
ભારતનું વધ્યું ટેન્શન, માત્ર પંડ્યા જ નહીં, આ બે ખેલાડીઓએ પણ ચાલુ મેચે છોડ્યું મેદાન
Ahmedabad
અમદાવાદમાં PG ચલાવવાના આવ્યા નવા નિયમો, એકપણ નિયમનું પાલન ન થયું તો મંજૂરી રદ
Pathum Nissanka
અક્ષર પટેલે કેચ છોડ્યો, બોલ બાઉન્ડ્રી બહાર ગયો છતાં શ્રીલંકાને કેમ ન મળ્યો એક પણ રન?
Gujarat Poltiics
ગુજરાતના મંત્રીમંડળમાં 17 માંથી 12 મંત્રીઓની ખુરશી જવાની સંભાવના, તો સલામત કોની છે?
INDIA vs SRILANKA
સુપર ઓવરમાં હાઇ-વોલ્ટેજ ડ્રામા...શનાકા ક્લિયર રન આઉટ હોવા છતાં કેમ ના અપાયો OUT ?
surat
લગ્નના 8 વર્ષ બાદ બાળકને જન્મ આપનારી માતાએ સિવિલ હોસ્પિટલના કેમ્પસમાં આપઘાત કર્યો