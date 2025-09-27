ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય VHPના કાર્યકરોને ભાજપના કાર્યકરો ગણાવી ગાળો બોલ્યા, જુઓ વીડિયો

Viral Raval | Sep 27, 2025, 02:14 PM IST
indranil rajyaguru vhp workers viral video

Trending news