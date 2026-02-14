ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

પોલીસ ભરતીમાં EWS ઉમેદવાર સાથે અન્યાય? દિનેશ બાંભણિયાએ ઉઠાવ્યા સવાલ

Dhaval Gokani| Feb 14, 2026, 03:07 PM IST


 પોલીસ ભરતીમાં પાટીદાર અને  EWS ઉમેદવારોની સાથે અન્યાય થતો હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.. પાટીદાર નેતા દિનેશ બાંભણિયાએ ટ્વીટ કરીને સવાલ ઉઠાવ્યા છે..2025ની ભરતીમાં પાસ થયેલા ઉમેદવારેનો 2026ની ભરતીમાં બાકાત રખાતા વિવાદ સર્જાયો છે..અધિકારીઓએ ઉમેદવારોને અપમાનિત કર્યા હોવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે... અગાઉ પાસ થયાં બાદ આ વર્ષે ઊંચાઈ ઓછી બતાવતા ઉમેદવારોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે...પાટીદાર ઉમેદવારોએ ભરતી પ્રક્રિયા અંગે ન્યાયની માગ કરી છે..સાથે જ ઉમેદવારો હવે પુરાવા સાથે નાયબ મુખ્યમંત્રીને પણ આ મુદ્દે રજૂઆત કરશે

Trending news