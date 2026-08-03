/સુરતમાં અંગદાનની પ્રેરણાદાયી ઘટના, મનુભાઈ ડોબરીયાના અંગોનું સફળ દાન

3 ઓગસ્ટના દિવસને ઓર્ગન ડોનેશન ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે સુરતમાં 76 વર્ષીય મનુભાઈ લાલજીભાઈ ડોબરીયાએ અંગદાનથી માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરુ પાડ્યું છે. મનુભાઈને બ્રેનડેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદ પરિવારજનોએ અંગદાનની સહમતી આપતા અન્ય લોકોને નવું જીવન મળ્યું છે. જીવનદીપ ઓર્ગન ડોનેશન ફાઉન્ડેશન અને શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજના પ્રયાસોથી 33મું સફળ અંગદાન સંપન્ન થયું છે. મનુભાઈના એક હાથ અને બંને ચક્ષુઓનું સફળ દાન કરવામાં આવ્યું છે. આ અંદગાનથી ત્રણ જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને નવજીવન મળશે. મનુભાઈ બ્રેનડેડ જાહેર થયા બાદ