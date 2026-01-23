સુરતમાં નશામાં ધૂત ઈન્સ્ટાગ્રામ ઈન્ફ્લુએન્સર હિરેન પટેલે સર્જ્યો ગમખ્વાર અકસ્માત; રસ્તા વચ્ચે લોકોએ ચખાડ્યો મેથીપાક
Surat News: ડાયમંડ સિટી સુરતમાં ફરી એકવાર નશામાં ધૂત નબીરાએ બેફામ ગાડી હંકારી નિર્દોષ લોકોને અડફેટે લીધા હોવાની ઘટના સામે આવી છે. શહેરના મોટા વરાછા વિસ્તારમાં ગત રાત્રે જાણીતા સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર હિરેન પટેલ દ્વારા સર્જાયેલા અકસ્માતે ભારે ચકચાર જગાવી છે.
નશાની હાલતમાં બેફામ ડ્રાઇવિંગ
મળતી માહિતી મુજબ, ઈન્સ્ટાગ્રામ પર 7 લાખથી વધુ ફોલોઅર્સ ધરાવતો હિરેન પટેલ ગત રાત્રે પોતાની કાર લઈને જઈ રહ્યો હતો. તે સમયે તે દારૂના નશામાં સંપૂર્ણપણે ધૂત હતો. નશાની હાલતમાં તેણે સ્ટેયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો અને રસ્તા પર પસાર થઈ રહેલા બે બાઇક સવારોને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. આ અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે બંને બાઇક સવારોને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. સ્થાનિક લોકો તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા અને ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા. અકસ્માત સર્જીને ભાગવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા હિરેન પટેલને હાજર લોકોએ પકડી પાડ્યો હતો. નશામાં ચૂર ઈન્ફ્લુએન્સરની હરકતો જોઈ લોકોનો ગુસ્સો સાતમા આસમાને પહોંચ્યો હતો અને રોષે ભરાયેલા ટોળાએ તેને રસ્તા પર જ મેથીપાક ચખાડ્યો હતો.
પોલીસ કાર્યવાહી
ઘટનાની જાણ થતા જ પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે ભીડમાંથી હિરેન પટેલને છોડાવી તેની અટકાયત કરી હતી. પોલીસે હાલ આ મામલે ગુનો નોંધીને નીચે મુજબની તપાસ હાથ ધરી છે. હિરેન પટેલના બ્લડ સેમ્પલ લઈને મેડિકલ તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. અકસ્માત સમયે કારની ગતિ કેટલી હતી તેની તપાસ થઈ રહી છે. હિરેન પટેલ વિરુદ્ધ ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવ તેમજ અકસ્માતનો ગુનો દાખલ કરવાની તજવીજ શરૂ છે.