વડોદરામાં ભાજપમાં અંદરોઅંદર જ વિવાદ! અધિકારીઓ મુદ્દે રીતસરના ફાંટા પડી ગયા, જાણો શું છે મામલો

Viral Raval | Jan 10, 2026, 10:32 AM IST

વડોદરા, સંસ્કારી નગરી કહેવાતું શહેર આજે રાજકીય અસંતોષના કેન્દ્રમાં આવી ગયું છે...અહીં મુદ્દો વિરોધ પક્ષનો નથી, મુદ્દો છે, સત્તાધારી ભાજપની અંદરની અસંતોષની ચીંગારીનો.. વડોદરામાં અધિકારીઓ મનમાની કરે છે. અમારું સાંભળતા નથી અને અમારા સૂચવેલા કામ કરતા નથી...આ કોઈ સામાન્ય નાગરિકનો નહીં, પરંતુ વડોદરા ભાજપના પાંચ ધારાસભ્યોનો ગંભીર આક્ષેપ છે...અધિકારીઓથી પીડિત બનીને હવે ધારાસભ્યો સીધા મુખ્યમંત્રી સુધી પહોંચ્યા છે. વડોદરાના પાંચ ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. ધારાસભ્યોનું કહેવું છે કે, સરકારી કચેરીમાં સામાન્ય કામ કરાવવું હોય તો એ યુદ્ધ સમાન લાગે છે...અધિકારીઓ પોતાને સરકારથી ઉપર સમજીને અંધાધૂન વહીવટ ચલાવી રહ્યા છે. ધારાસભ્યોના આરોપ છે કે, તેમના દ્વારા સૂચવાયેલા કામો અધિકારીઓ જાણે સાંભળતા જ નથી. પણ અહીં જ આખો આક્ષેપ નવો વળાંક લે છે...એક તરફ પાંચ ધારાસભ્યો અધિકારીઓ સામે બળવો પોકારી રહ્યા છે. અને બીજી તરફ વડોદરા ભાજપના સાંસદ હેમાંગ જોશી કહી રહ્યા છે કે, અધિકારીઓ બધું જ કામ કરે છે... સાંસદના મતે, 'અધિકારીઓ બધું જ કામ કરે છે'. સાંસદના આ નિવેદન બાદ ભાજપની અંદરની ખાઈ વધુ સ્પષ્ટ બની ગઈ. ફરી એકવાર ધારાસભ્ય ચૈતન્યસિંહ ઝાલા મીડિયા સામે આવ્યા અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું...તો ધારાસભ્ય કેતન ઈનામદારે સીધો સવાલ કર્યો કે, જો અધિકારીઓ સાંસદ સાથે સંકલનમાં કામ કરે છે તો તો પછી ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો સાથે કેમ નહીં?. સવાલ એ છે કે, જો સત્તાધારી પક્ષના જનપ્રતિનિધિઓ જ અધિકારીઓથી અસંતોષ વ્યક્ત કરે છે તો સામાન્ય પ્રજાની હાલત શું હશે?...વડોદરામાં અધિકારીઓ રાજ ચલાવે છે કે જનપ્રતિનિધિઓનું?, જવાબ હવે સરકારને આપવો જ પડશે. 

