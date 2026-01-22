શું તાંબુ બનાવશે માલામાલ? સોના-ચાંદીના ભાવ આસમાને પહોંચતા 'તાંબુ' બન્યું રોકાણકારોની પહેલી પસંદ; જુઓ Video
Copper Demand: સોનુ ચાંદી તો લોકોની પહોંચ બહાર નીકળી ગયા છે. તેના ભાવ વધારામાં ક્યારે બ્રેક લાગશે તે તો હવે ભગવાન જાણે. ત્યારે લોકોએ સોના-ચાંદીની જગ્યાએ એક અલગ ધાતુમાં રોકાણ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. જેનું નામ છે તાંબુ. જે પહેલા ખાસ કરીને ઈન્ડસ્ટ્રીલ ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું હતું. પરંતુ હવે તે માલામાલ થવા માટેના એક નવા વિકલ્પ તરીકે લોકોની વચ્ચે નવી પસંદ બની રહ્યું છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ કોપરની ડિમાન્ડ કઈ રીતે વધી છે.