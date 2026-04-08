વધુ એક IPS ચૂંટણીના મેદાનમાં, મનોજ નિનામાએ અચાનક આપ્યું રાજીનામું, જાણો ક્યાંથી લડી શકે ચૂંટણી

Viral Raval | Apr 08, 2026, 10:41 AM IST

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ ઢૂંકડી આવતા માહોલ ગરમાયો છે. ત્યારે આઈપીએસ મનોજ નિનામા વિશે મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે જેને પગલે એવું લાગી રહ્યું છે કે શું તેઓ પણ ચૂંટણીમાં ઝંપ લાવશે? સોમવાર સાંજ સુધી સ્ટેટ ટ્રાફિક બ્રાન્ચમાં IGP તરીકે ફરજ બજાવતા મનોજ નિનામાએ અચાનક પોલીસ સેવામાંથી રાજીનામું આપી સૌને ચોંકાવી દીધા છે. મંગળવારે મોડી સાંજે તેમનું રાજીનામું સ્વીકારી લેવામાં આવ્યું હોવાની પુષ્ટિ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓએ કરી છે.

રાજનીતિમાં ચાલતી ચર્ચા મુજબ, મનોજ નિનામા પૂર્વ IPS અને હાલના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પી.સી. બરંડાના પથ પર ચાલીને પોતાના વતન અરવલ્લીના ભિલોડાથી રાજકારણમાં ઝંપલાવશે. તેઓ ભાજપની ટિકિટ પર જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી લડે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ છે. IPS મનોજ નિનામાનું રાજીનામું અને રાજકારણમાં પ્રવેશ એ સંકેત આપે છે કે ભાજપ હવે સ્થાનિક સ્તરે પણ વહીવટી ક્ષમતા ધરાવતા ચહેરાઓને આગળ કરી મતદારોનો વિશ્વાસ જીતવા માંગે છે.

