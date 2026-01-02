ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

IPS શમશેરસિંહ ગુજરાત કેડરમાં પરત ફરશે, શું ઈન્ચાર્જ DGP તરીકેની કામગીરી સોંપાશે?

Viral Raval | Jan 02, 2026, 03:50 PM IST

ગુજરાતમાં હાલ સરકાર ભાજપ સંગઠન ક્ષેત્રે મોટા બદલાવ થઈ રહ્યાં છે. નવા સોગઠા ગોઠવાઈ રહ્યાં છે. હાલમાં જ બ્યૂરોક્રેટ્સમાં મોટાપાયે બદલીના ઓર્ડર છૂટ્યા તો. ડીજીપીના નામની ચર્ચા વચ્ચે અચાનક ડો.કે.એલ.એન. રાવને ઈન્ચાર્જ ડીજીપી બનાવી દેવાયા. ત્યારે હવે આઈપીએસ બેડામાં ફરી એકવાર ચર્ચા શરૂ થવાની છે, કારણ કે IPS અધિકારી શમશેરસિંહ ગુજરાત પરત આવશે. હાલ IPS ડો. શમશેર સિંઘ BSF માં એડિશનલ ડાયરેક્ટર તરીકે કાર્યરત છે. ત્યારે ગુજરાતમાં કાયમી DGP ની ચર્ચા વચ્ચે શમશેરસિંહ ગુજરાત પરત આવશે. 

