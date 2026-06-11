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વધશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? ઈરાને ફરી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરતા જહાજો ફસાયા

Written ByViral Raval
Published: Jun 11, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:35 PM IST
iran again closes strait of hormuz watch video for details

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