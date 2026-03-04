हिन्दी
યુદ્ધનો પાંચમો દિવસ, ઈઝરાયેલનો મોટો દાવો- 300 મિસાઈલ લોન્ચર નષ્ટ કર્યા
યુદ્ધનો પાંચમો દિવસ, ઈઝરાયેલનો મોટો દાવો- 300 મિસાઈલ લોન્ચર નષ્ટ કર્યા
Viral Raval
|
Mar 04, 2026, 11:55 AM IST
Iran and Israel war fifth day latest update watch video
02:31
u
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાંચને મળી મોટી સફળતા, બોમ્બની ધમકીના મેઈલ કરનાર આખરે ઝડપાયો
05:01
u
કોંગ્રેસને દગો આપ્યા બાદ નિલેશ કુંભાણીનો મોટો ધડાકો : મેં તો બદલો લીધો!
00:34
u
આજે ભારતમાં ખગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણ, જ્યારે ગુજરાતમાં જોવા મળશે 'છાયા ગ્રહણ'
01:45
u
કીર્તિ પટેલ અને ઈન્દ્રભારતી બાપુ વચ્ચે સમાધાન, આખરે વિવાદનો સુખદ અંત, જુઓ Video
01:57
u
યુદ્ધ વચ્ચે શેરબજારમાં ભૂકંપ : સેન્સેક્સમાં 1500 પોઈન્ટનો કડાકો, નિફ્ટી 450 પોઈન્ટ ગગડ્યું
01:32
u
રાદડિયા અને ઈટાલિયા એક સાથે એક મંચ પર મિત્રોની જેમ મળ્યા, જુઓ Video
00:29
u
ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધને પગલે આજે સોના-ચાંદીમાં ભડકા, કિંમતોમાં જોરદાર ઉછાળો
00:43
u
અફઘાનિસ્તાનનો મોટો દાવો, પાકિસ્તાનના નૂરખાન એરબેઝ પર મચાવી તબાહી
00:56
u
મહાવિનાશની શરૂઆત! ઈરાન પર એક સાથે 11 દેશો ભેગા થઈને કરશે હુમલો
01:18
u
સુરતના હિન્દુ-મુસ્લિમ લગ્નમાં મોટો ટ્વિસ્ટ આવ્યો, હિન્દુ વિધિથી નહિ થાય લગ્ન
Trending news
mutual funds
5000 રૂપિયાની SIP થી બનશે 5 કરોડ રૂપિયા, જાણો કઈ રીતે કામ કરશે સ્ટેપ-અપ ફોર્મ્યુલા
Shorts of the day
ભરૂચની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદમાં પૂજાનો VIDEO વાયરલ: સાધુ-સંતોના દાવા બાદ શહેરમાં ખળભળ
Best Nightlife Streets Worldwide
થાઈલેન્ડથી પણ શાનદાર છે આ 5 જગ્યાની રેડ લાઇટ સ્ટ્રીટ, ફરવાનું મન હોય તો બનાવો પ્લાન
HDFC bank
HDFC બેંકના કરોડો ગ્રાહકો માટે મહત્વના સમાચાર; જાણો 1 એપ્રિલથી ગ્રાહકો પર શું પડી...
gujarat
રાજકોટમાં બે સગા ભાઈઓ માટે ધૂળેટીનો તહેવાર બન્યો ગોઝારો! ગમખ્વાર અકસ્માતમાં 4ના મોત
gujarat
ગુજરાતનું એક એવું શહેર જ્યાં ખાસડા યુદ્ધથી ઉજવાય છે ધૂળેટી, આ અનોખી પરંપરા પાછળ છે..
8th Pay Commission
તબીબી ભથ્થામાં થશે મોટો વધારો! 1,000થી 20,000 રૂપિયા કરવાનો પ્રસ્તાવ
Birth Certificate
Birth Certificate: જૂના જન્મ પ્રમાણપત્ર હવે બેકાર, આ રીતે મેળવો નવું બર્થ સર્ટિફિકેટ
Business
2000 Rupee Notes: 2000 રૂપિયાની નોટને લઈને આવ્યું નવું અપડેટ, RBIએ કહી મોટી વાત
T20 World Cup 2026 semifinal schedule
'આ 2 ટીમો વચ્ચે જ રમાશે T20 World Cup 2026ની ફાઈનલ'! ક્રિકેટના દિગ્ગજોની ભવિષ્યવાણી