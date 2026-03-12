યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે ઈરાને ભારતને આપી ખાસ રાહત, Video
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. સૂત્ર પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ ઈરાન સરકારે ભારતીય ટેન્કરને હોર્મુઝ જળમાર્ગમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપી છે. ઈરાન તરફથી રાહત મળ્યા બાદ કથિત રીતે 2 ભારતીય ઓઈલ ટેન્કરો પુષ્પક અને પરિમલ સુરક્ષિત રીતે હોર્મુઝમાંથી પસાર થયા છે. તે પહેલા અન્ય એક ઓઈલ ટેન્કર જિના કેપ્ટન ભારતીય હોવાનું કહેવાય છે તે પણ હોર્મુઝમાંથી પસાર થઈ ગયું છે. આ જહાજ યુદ્ધ શરૂ થયા બાદથી આ માર્ગને પાર કરી ભારત આવનારું પહેલું જહાજ છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ સાઉદી અરબનું ક્રૂડ ઓઈલ લઈને આવી રહેલું આ જહાજ લાઈબેરિયાના ઝંડાવાળા ટેન્કર બે દિવસ પહેલા હોર્મુઝમાંથી પસાર થયું અને હાલ મુંબઈ પોર્ટ પર છે.