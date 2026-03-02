મહાવિનાશની શરૂઆત! ઈરાન પર એક સાથે 11 દેશો ભેગા થઈને કરશે હુમલો
હવે યુદ્ધમાં થશે મહાવિનાશનો પ્રારંભ, ઈરાન પર હવે ભીષણ પ્રહારની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. ઈરાનને ઈઝરાયેલ સિવાય અન્ય દેશો પર કરેલા હુમલા ભારે પડશે. એક સૈથે 11 દેશો મળીને ઈરાન પર હુમલો કરશે. હાલ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હુમલા યથાવત છે. હવે બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને જર્મની પણ મેદાને ઉતરશે. બહેરીન, કુવૈત, કતાર પણ ઈરાન પર કરશે હુમલો. સાઉદી અરબ, યુએઈ, જોર્ડન પણ હુમલો કરશે. નાટોએ પણ અમેરિકાને પૂર્ણ સમર્થન જાહેર કર્યું છે. કહ્યું કે આ યુદ્ધમાં અમે અમેરિકાની સાથે છીએ. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.
બ્રિટન-ફ્રાન્સ અને જર્મનીએ રવિવારે એક જોઈન્ટ સ્ટેટમેન્ટ બહાર પાડ્યું જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ ઈરાનના જવાબી હુમલા રોકવા માટે મદદ કરવા માટે અમેરિકા અને તેમના સાથીઓની સાથે મળીને કામ કરવા માટે તૈયાર છે. ઈરાનમાં સત્તા સંભાળવા માટે હાલ 3 લોકોની એક હંગામી સમિતિ બનાવવામાં આવી છે. આ સમિતિમાં દેશના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પજશ્કિયાન, ન્યાયપાલિકાના પ્રમુખ મોહસેની એજેહી અને ધર્મગુરુ અલી રઝા અરાફી સામેલ છે.
ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા દ્વારા કરાયેલા હુમલાઓના જવાબમાં ઈરાને કયા કયા દેશો પર કર્યો વળતો પ્રહાર?
- યુનાઈટેડ આરબ અમીરાત (UAE)
- ઓમાન
- કતાર
- બહેરીન
- કુવૈત
- સાઉદી અરેબિયા
- જોર્ડન
- ઈરાક
- ઈઝરાયેલ
- સિરિયા