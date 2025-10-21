हिन्दी
ઈરાને ટ્રમ્પના દાવાની હવા કાઢી, પ્રસ્તાવ પણ ફગાવી દીધો
Viral Raval
|
Oct 21, 2025, 04:05 PM IST
iran supreme leader khamenei rejects trump offer
00:41
u
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ચીનને ધમકાવ્યું, જો વેપાર સંધિ નહીં કરે તો આવી બનશે
02:13
u
રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોને આપી દિવાળી ભેટ, કરોડોનું કૃષિ રાહત પેકેજ જાહેર કર્યું
02:04
u
Video: સુરતમાંથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો નકલી PSI ઝડપાયો, અઢી લાખનો કર્યો હતો તોડ
00:31
u
મહેસાણા: જેપુરમાં ફ્રિજમાં જોરદાર વિસ્ફોટ, પિતા-પુત્ર ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત
01:50
u
સૌરાષ્ટ્ર સહિત આ વિસ્તારોનું આવી બનશે, આ તારીખોમાં ભારે વરસાદની આગાહી
29:18
u
શું ખરેખર ભૂત-પ્રેત હોય છે? ભૂત પ્રેત અને કાળા જાદુ ના નામે છેતરપિંડીથી કઈ રીતે બચશો? જાણો આ એપિસોડમાં
02:34
u
આખરે શું થયું હતું મજરા ગામમાં?...હિંસા ભડકી ઉઠી, જુઓ Video
01:27
u
રાજકોટ શહેરના કોઈ ધારાસભ્યને મંત્રી પદ નહીં? રામ મોકરિયાએ શું કહ્યું તે જાણો
00:50
u
સુરત: વેસુમાંથી દારૂની મહેફિલ ઝડપાઈ, પકડાયેલા તમામ નબીરા હાઈ પ્રોફાઈલ, Video
08:07
u
રિવાબા જાડેજાએ પૂજા અર્ચના કરીને રાજ્યક્ષાના મંત્રી તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યો, Video
Trending news
gujarat rains
રાજ્યમાં ફરી ધબધબાટી બોલાવશે મેઘરાજા, ફરી આવશે વરસાદ, અંબાલાલે કરી આગાહી
BCCI
એશિયા કપ ટ્રોફી ભારતને આપવી જ પડશે ! BCCI એક્શનમાં, મોહસીન નકવીને આપ્યો કડક મેસેજ
Diwali 2025
એક જ ઝટકે 8000 રૂપિયા ઘટી ગયા, સોના-ચાંદીમાં આજે મોટો કડાકો
money making tips
દરેકને ધનવાન બનાવનાર SIPની 17X15X17 ફોર્મ્યુલા, જાણી લેશો તો બની જશો અમીર
Chalisa Yog
24 કલાક બાદ બંપર ધનલાભ કરાવે તેવો ચાલીસા યોગ બનશે, 3 રાશિવાળાનું ભાગ્ય પલટી જશે
Dipendra singh
6,6,6,6,6,6,6,6... 9 બોલમાં 52 રન, આ બેટ્સમેને ફટકારી સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી
Post Office SCSS Scheme
એકવાર જમા કરો રૂપિયા, પછી દર મહિને ઘરે બેઠા થશે કમાણી, પોસ્ટ ઓફિસની ધાંસૂ સ્કીમ
Rose water skin benefits
ચહેરા પરથી દૂર થઈ જશે ડાઘ-ધબ્બા, ત્વચામાં આવશે નિખાર, આ 2 વસ્તુ મિક્સ કરી લગાવો
WI vs BAN
બીજી વનડે પહેલા ખરાબ સમાચાર, અચાનક સિરીઝમાંથી બહાર થયો ફાસ્ટ બોલર
One Day Cash Limit
એક દિવસમાં કેટલી હોય છે રોકડ ઉપાડવાની લિમિટ ? અહીં વાંચો સંપૂર્ણ ડિટેલ