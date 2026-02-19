Iran, USA, NuclearWar, MiddleEastCrisis, WorldNews, SatelliteImages, Zee24Kalak, WarUpdate, GlobalPolitics
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે હવે સૈન્ય તણાવ એ ચરમસીમાએ છે. એક્સપર્ટ દાવાઓ કરી રહ્યાં છે કે મિડલ ઈસ્ટમાં કોઈ પણ સમયે યુદ્ધની જાહેરાત થઈ શકે છે. આ વચ્ચે ઈરાને પોતાના સંવેદનશીલ સૈન્ય ઠેકાણાઓ અને પરમાણુ સ્થળોની સુરક્ષા માટે મોટાપાયે કિલ્લાબંધી કરવાની શરૂ કરી દીધી છે. બીજીતરફ બંને દેશો વચ્ચે જીનીવામાં આ અંગે વાતચીત ચાલી રહી છે. ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ફોર સાયંસ એન્ડ ઈન્ટરનેશનલ સિક્યોરીટીના નવા સેટેલાઈટ એનાલિસિસ મુજબ ઈરાન પોતાના ન્યૂક્લિયર ઠેકાણાને જલદીથી જલદી કાંક્રિટ અને માટીથી ઢાંકવામાં લાગી ગયું છે. આ સ્થળોને મજબૂત બનાવવા લાગ્યું છે કારણ કે અમેરિકાના હુમલા સમયે આ સ્થળોને બચાવી શકાય