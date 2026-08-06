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કૂવો છે કે દરિયો? 9 ઇંચ વરસાદ બાદ મોરબીના ખેતરમાં સ્થિત કૂવાના પાણીમાં સર્જાયા દરિયાઈ મોજાં, અનોખો નજારો કેમેરામાં કેદ
કૂવો છે કે દરિયો? 9 ઇંચ વરસાદ બાદ મોરબીના ખેતરમાં સ્થિત કૂવાના પાણીમાં સર્જાયા દરિયાઈ મોજાં, અનોખો નજારો કેમેરામાં કેદ
Written By
Karan Rajput
Published: Aug 06, 2026, 05:35 PM
|
Updated: Aug 06, 2026, 05:39 PM
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