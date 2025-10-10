हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
IND
WI
58/ 0
(16.5)
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
અંબા માતાના દર્શન કરીને ગુજરાત પ્રવાસની શરૂઆત, જુઓ Video
Viral Raval
|
Oct 10, 2025, 10:59 AM IST
Jagdish Vishwakarma started state tour by visiting the Ambaji Mataji temple
More Videos
04:41
u
શિસ્તબદ્ધ પાર્ટીમાં આ શું? એક Video વાયરલ થયો અને ઘમાસાણ મચી ગયું
03:44
u
પરીક્ષા આપીને બહાર નીકળેલા વિદ્યાર્થી પર અન્ય વિદ્યાર્થીઓ તૂટી પડ્યા, ઢોર માર માર્યો, Video
00:45
u
રાજકોટમાં ખેડૂતોનો વિરોધ પ્રદર્શન! જામનગર ટ્રાન્સમિશ નામની કંપની ધમકાવતી હોવાનો આરોપ, વધુ વિગત માટે જુઓ VIDEO
00:57
u
VIDEO: સંસ્કારી નગરી વડોદરાની સ્કૂલમાં એક વિદ્યાર્થી પર અન્ય વિદ્યાર્થીઓ તૂટી પડ્યા, મારામારી થતાં શાળા સંચાલકોએ વાત દબાવવાનો કર્યો પ્રયાસ
00:53
u
VIDEO: હિંમતનગરમાં મેમુ ટ્રેન ઉથલાવવાનો પ્રયાસ, ટ્રેક પર લોખંડના રોડ દેખાતા લોકોપાયલોટે ઈમરજન્સી બ્રેક મારી
01:30
u
અમદાવાદમાં રખડતાં ઢોર પર નજર રાખવા તંત્રએ પૂર્વ કર્નલને સોંપી જવાબદારી, એક લાખનો માસિક પગાર
02:42
u
બહિયલમાં કોમી હિંસક પ્રવૃત્તિઓ ફેલાવનારા પર આકરી કાર્યવાહી, ફરીવાર દબાણો પર દાદાનું બુલડોઝર ફર્યું, જુઓ VIDEO
02:52
u
'ભણશે ગુજરાત, રમશે ગુજરાત' વચ્ચે 5668 સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં તો મેદાન જ નથી! 23 જિલ્લાઓમાં પણ આ જ પરિસ્થિતિ, જુઓ VIDEO
01:33
u
VIDEO: સુરત ભાજપ કાર્યાલયમાં લાફાવાળી! ભાજપ કાર્યકર દિનેશ સાવલિયા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો
00:35
u
અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પાસે યુવક-યુવતી કારમાં માણતા હતા દારુ પાર્ટી, પોલીસે રંગે હાથ પકડ્યા
Trending news
Gujarat politics
AAP ના આ ધારાસભ્યએ ભાજપનું ટેન્શન વધાર્યું, શક્તિ પ્રદર્શનથી સરકારનું બીપી વધશે
CGHS
15 વર્ષ પછી CGHS માં મોટા ફેરફારો; સરકારે લીધા મહત્વપૂર્ણ પગલાં; જાણો વિગત
gujarat
રાજકોટમાં વધુ એક મહિલા પોલીસકર્મીએ જીવનનો અંત આણ્યો! પોલીસ તપાસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ!
roww IPO
પૈસાની વ્યવસ્થા કરી લેજો, આ દિગ્ગજ કંપની લાવશે ₹7000 કરોડનો IPO, જાણો વિગત
Premanand Maharaj
કોણ છે આ સંત, જેમને પ્રેમાનંદ મહારાજે પોતાની ગાદી પર બેસાડી દંડવત પ્રણામ કર્યા
narendra modi
બ્રિટેનની 9 યુનિવર્સિટીઓ ભારતમા નવા કેમ્પસ ખોલશે, આ યુનિવર્સિટીએ ગાંધીનગર પસંદ કર્યુ
Gujarat politics
પાટીલ બાદ પાટલીએ બેસેલા જગદીશ વિશ્વકર્મા સામે આ છે મોટી ચેલેન્જ! બદલાશે રાજકારણ
HING
પાચનની તકલીફ હોય તો આ વસ્તુમાં મિક્સ કરી નાભિમાં હિંગ લગાડો, દવા કરતાં ઝડપથી અસર થશે
mehsana
પાટીદારનું ગજબનું સાહસ! 35 વર્ષ જૂની પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવા મહેસાણાથી ચાલતા અયોધ્યા ગયા
pakistan
પાકિસ્તાને મધરાતે કરી એરસ્ટ્રાઈક? ધડાકાથી ધણધણી ઉઠ્યું કાબુલ