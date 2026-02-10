જામનગરમાં કોલેરાના કેસોમાં વધારો, ધરારનગર વિસ્તાર કોલેરાગ્રસ્ત જાહેર
જામનગર શહેરના ધરારનગર વિસ્તારમાં કોલેરાના કેસોમાં સતત વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. ગઈકાલે ત્રણ દર્દીઓના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા બાદ આજે વધુ 12 દર્દીઓમાં કોલેરાની પુષ્ટિ થતાં કુલ કેસોની સંખ્યા 15 પર પહોંચી છે. તમામ પોઝિટિવ દર્દીઓને જી.જી. હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે. કેસોમાં વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા ધરારનગર વિસ્તારને કોલેરાગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આરોગ્ય વિભાગની ટીમો દ્વારા વિસ્તારમાં સર્વે અને સ્વચ્છતા કામગીરી તેજ કરવામાં આવી છે. સાથે જ તંત્રએ લોકોને ઉકાળેલું અને ક્લોરીન યુક્ત પાણી જ પીવાની તેમજ સ્વચ્છતા જાળવવાની કડક સૂચના આપી છે, જેથી રોગચાળો વધુ ન ફેલાય.