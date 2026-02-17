हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
જામનગરમાં કોલેરાનો કહેર, અનેક ફરિયાદો છતાં તંત્ર ઘોર નિદ્રામાં; ગંદકીના સામ્રાજ્ય વચ્ચે લોકો લાચાર
DIPAK CHAVDA
|
Feb 18, 2026, 12:01 AM IST
Trending news
Nissan Gravite launch
નિસાન ગ્રેવાઈટ 7-સીટર MPV ભારતમાં લોન્ચ, માત્ર 5.65 લાખની કિંમતમાં મળશે ધાંસૂ ફીચર્સ
new income tax rules
ખુશખબર! ઈનકમ ટેક્સના નવા નિયમોથી વધી જશે તમારો પગાર, જાણો કેલ્ક્યુલેશન
Dopamine Detox
મોબાઈલની લત છોડાવવા શાળાનો અનોખો પ્રયોગ,ડોપામાઈન ડિટોક્સથી વિદ્યાર્થીઓમા આવ્યો બદલાવ
Pickup Van Scam
વાહન માલિકો માટે લાલબત્તી સમાન, સરખેજમાં પિકઅપ વાનના મસમોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ
8th Pay Commission
5% વધશે DA, એરિયરથી લઈને સેલેરી પર આવ્યું અપડેટ, જાણો મહત્વના સમાચાર
world most expensive perfume
દુનિયાનું સૌથી મોંઘુ પરફ્યુમ, આ કિંમતમાં આવી જાય પ્રાઈવેટ જેટ, જાણો
Gujarat Land Reform Bill
ગુજરાત સરકારનું ક્રાંતિકારી બિલ મંજૂર, જમીનના નિયમમાં કરવામાં આવ્યા મોટા ફેરફાર
Virat Kohli
પ્રેમાનંદ મહારાજના દરબારમાં ફરી પહોંચ્યા વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા, જાણો
industrialist
કોણ છે ઉદ્યોગપતિ માધવ ગોપાલ અગ્રવાલ, જેને રાજપાલ યાદવને 5 કરોડ રૂપિયાની આપી હતી લોન!
Sugarcane Disease
ખેડૂતો માટે કામના સમાચાર, શેરડીમાં આ સલાહો ધ્યાનમાં રાખશો તો ક્યારેય નહીં જાય ખોટ