हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
કૃષિ સહાય માટે આવતા ખેડૂતો પાસે વેરાની વસૂલી? જાણો સરકારે શું કહ્યું
Viral Raval
|
Nov 17, 2025, 12:55 PM IST
jamnagar news pending tax collection from farmers who coming for agricultural relief
More Videos
00:35
u
લગ્નના દિવસે જ ભાવિ પત્નીની હત્યા કરી ભાગી જનારો સાજન પકડાયો, Video
02:41
u
Video: મદીનામાં ભયાનક અકસ્માત, હજયાત્રાએ ગયેલા 42 ભારતીયો ભડથું થઈ ગયા
00:33
u
પાટણ: સમીમાંથી લાંચિયો જૂનિયર એન્જિનિયર ઝડપાયો, ખેતરમાં વીજ જોડાણ માટે માંગી હતી લાંચ
01:55
u
રાજકોટ: લગ્નેત્તર સંબંધનો કરુણ અંજામ, પત્નીનું પણ સારવાર દરમિયાન મોત
08:19
u
PM મોદી ડેડિયાપાડા પહોંચ્યા, મોટી સંખ્યામાં લોકો રોડ શો માટે ઉમટ્યા
02:32
u
અંબાલાલે રવિપાક અંગે કરી મોટી આગાહી, ખેડૂતો થશે ખુશખુશાલ!
00:54
u
આડા સંબંધોએ પરિવાર વિખેર્યો, પતિએ પત્ની પર ફાયરિંગ કર્યું અને પછી...
00:31
u
ભાવનગર: લગ્નના દિવસે જ દુલ્હેરાજાએ દુલ્હનની ઘાતકી હત્યા કરી, Video
04:00
u
J&K: નૌગામમાં વિસ્ફોટકના જથ્થાનું સેમ્પલિંગ ચાલતું હતું અને અચાનક વિસ્ફોટ થયો
00:59
u
મોટા સમાચાર, અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના 15 ડોક્ટરો એકાએક ગૂમ
Trending news
Kumar Sangakkara
રાજસ્થાન રોયલ્સની મોટી જાહેરાત, રાહુલ દ્રવિડ બાદ આ દિગ્ગજ ખેલાડીને બનાવ્યો હેડ કોચ
Rajkot
પતિને છોડીને ભત્રીજાના પ્રેમમાં પડેલી મહિલાનું સારવારમાં મોત, પતિએ જ મારી હતી ગોળી
Tata Motors
આ સ્વદેશી કંપનીની ઇલેક્ટ્રિક કાર લેવા લોકોની પડાપડી, MG-મહિન્દ્રાને પછાડી બની નં-1
Gold rate
સોના-ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત ઘટાડો, આજનો લેટેસ્ટ ભાવ જાણી ખરીદવા દોડશો
Cyber crime
વિદેશમાં નોકરીની લાલચ આપતી ટોળકી પકડાઈ, સાયબર સ્લેવરીના મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ
LPG Cylinder
સસ્તા થશે LPG સિલિન્ડર ? ભારતે અમેરિકા સાથે કરી મોટી ડીલ
groww share price
છપ્પરફાડ કમાણી, રોકેટ બન્યો આ કંપનીનો શેર, IPOથી 60% વધી ગયો ભાવ
ind a vs pak a
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ દરમિયાન બબાલ, અમ્પાયરના નિર્ણય પર જીતેશ અને સૂર્યવંશી થયા ગુસ્સે
Diabetes
Yoga: ડાયાબિટીસની બીમારીમાં થતી તકલીફો ઓછી કરવા નિયમિત કરો આ યોગાસન
Kidney Health
જો શરીરના આ 3 ભાગમાં દુ:ખાવો થાય તો સમજી જજો, તમારી કિડનીમાં આવી છે ખરાબી