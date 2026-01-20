ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

રાજસ્થાનમાં ગમખ્વાર અકસ્માત, રામદેવરા દર્શન કરી પરત ફરી રહેલા 4 ગુજરાતીઓના મોત; જુઓ Video

DIPAK CHAVDA| Jan 20, 2026, 11:38 PM IST

Jodhpur Road Accident: રાજસ્થાનના જોધપુર પાસે આજે એક ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો હતો. આરના ઝરણા પાસે ચાર વાહનો વચ્ચે થયેલી જોરદાર ટક્કરમાં ગુજરાતના ચાર શ્રદ્ધાળુઓના કરૂણ મોત નિપજ્યા છે. આ દુર્ઘટનામાં અન્ય 25 જેટલા મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. મળતી માહિતી અનુસાર, અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા પંથકના શ્રદ્ધાળુઓ એક્તા ટ્રાવેલ્સ નામની લકઝરી બસમાં સવાર થઈને રાજસ્થાનના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ રામદેવરા દર્શન કરવા ગયા હતા. દર્શન કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા તે દરમિયાન જોધપુરના આરના ઝરણા વિસ્તાર પાસે ચાર વાહનો એકબીજા સાથે અથડાયા હતા. આ અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે લકઝરી બસના કુરચા બોલી ગયા હતા.

