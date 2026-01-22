ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ગુજરાતમાં પ્રથમવાર શાસક પક્ષના નેતા સામે ગુજસીટોક, કુખ્યાત કુરેશી ગેંગ વિરુદ્ધ પોલીસે કરી લાલઆંખ; જુઓ Video

DIPAK CHAVDA| Jan 22, 2026, 11:46 PM IST

Junagadh News: જૂનાગઢમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને પડકારતી કુખ્યાત કુરેશી ગેંગ વિરુદ્ધ પોલીસે લાલઆંખ કરી છે. શહેરના વોર્ડ નંબર 3ના ભાજપના ચાલુ કોર્પોરેટર અબ્બાસ કુરેશી, પૂર્વ કોર્પોરેટર અસલમ ઉર્ફે લાલો અને તેમના સાગરિતો સામે ગુજસીટોક (GUJCTOC) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતના રાજકીય ઇતિહાસમાં આ પ્રથમ કિસ્સો છે, જેમાં શાસક પક્ષના ચાલુ કોર્પોરેટર વિરુદ્ધ સંગઠિત અપરાધ નિવારણના આ કડક કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોય. આ ગેંગ હત્યાની કોશિશ, સાયબર ફ્રોડ, પોલીસ પર હુમલો અને આર્મ્સ એક્ટ જેવા અનેક ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલી છે.

