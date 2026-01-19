આમ આદમી પાર્ટીને મોટો ફટકો! જુનાગઢના કરસન બાપુએ ચૂંટણી પહેલા પાર્ટીને અલવિદા કર્યું
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ગુજરાતના રાજકારણમાં હવે હલચલ શરૂ થઈ ગઈ છે. આવામાં જુનાગઢના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો આવવાનો છે. કારણ કે, કરશન બાપુ ભાદરકા આમ આદમી પાર્ટીને અલવિદા કરીને કોંગ્રેસમાં જોડાશે તેવી જાહેરાત કરી દીધી છે. જાણીતા સામાજિક કાર્યકર્તા કરશન બાપુ ભાદરકા આમ આદમી પાર્ટી સાથે છેડો ફાડવા જઈ રહ્યાં છે. તેઓ છેલ્લાં કેટલાક સમયથી આમ આદમી પાર્ટીમાંથી નારાજ હતા. જેના બાદ તેઓએ કોંગ્રેસના અમિત ચાવડા અને મુકુલ વાસનિક સાથે મુલાકાત કરી હતી. મુલાકાત બાદ ફોટો વાયરલ થયા હતા.
વાયરલ પોસ્ટ બાદ આજે તેઓએ કોંગ્રેસમાં જોડાશે તેવી જાહેરાત કરી છે. ત્યારે જુનાગઢમાં થયેલા આ પક્ષપલટાથી સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા ભારે ઉથલપાથલ સર્જાશે. હાલ જુનાગઢ ગુજરાતના રાજકારણનું એપીસેન્ટર બન્યું છે. ત્યારે કરશન બાપુના કોંગ્રેસ જવા પાછળ વિવિધ અટકળો તેજ બની છે.