મૃગીકુંડનું શાહી સ્નાન ભારે પડ્યું! કીર્તિ પટેલ વિરુદ્ધ 2 દિવસમાં 2 ફરિયાદ, ગમે ત્યારે થઈ શકે ધરપકડ
મહાશિવરાત્રીએ સ્નાન શું કર્યું કે, ભારે વિવાદ થઈ ગયો.. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલની.. જે અવારનવાર વિવાદોમાં સપડાતી રહે છે. જોકે આ વખતે મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરવા મુદ્દે એક નહીં પરંતુ બે-બે ફરિયાદ નોંધાઈ છે.. જે ચોક્કસ કીર્તિ પટેલની ઊંઘ હરામ કરનારી છે.. બીજી તરફ ઈન્દ્રભારતી બાપુને ઉઘાડા પાડવાની વાત કરતી કીર્તિ પટેલે હવે મૌન રાખવાની જાહેરાત કરી છે.. ત્યારે કીર્તિ પટેલના કારનામામાં હવે શું શું નવું થયું ? જાણવા માટે જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટ..
મહાશિવરાત્રીએ કીર્તિ પટેલે મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરીને એક નવા વિવાદને પોતાના માથે લઈ લીધો. સાધ્વી જેવા વેશ ધારણ કરીને સ્નાન કરવા ગયેલી કીર્તિ પટેલ હવે કાયદાના સકંજામાં ફસાઈ રહી છે. મહામંડલેશ્વર બજરંગદાસ બાપુ નિર્વાણ બાપુએ સમગ્ર મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. સાધ્વીનો વેશ ધારણ કરીને છળકપટથી સ્નાન કરવા અંગે ફરિયાદ નોંધાવી છે. જેમા સાધુ સંતોની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડવાનો આરોપ લગાવાયો છે. સાથે જ કીર્તિને આશરો આપનારા લોકો સામે પણ કાર્યવાહીની માગ કરાઈ છે.
આ તરફ કીર્તી પટેલે ઈન્દ્રભારતી બાપુના ચીઠ્ઠા ખોલવાની ચીમકી પર યુ-ટર્ન લઈ લીધો છે. ઈન્દ્ર ભારતી બાપુનું સત્ય ઉજાગર કરવાની વાત કરતી કીર્તિ પટેલ હવે કોઈ ખુલાસા નહીં કરે.. આ વાત ખુદ કીર્તિ પટેલે સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો મુકીને કરી છે.. તેણે દાવો કર્યો કે, ગુરૂના આદેશ અને સંતોનું માન રાખીને હવે તે મૌન રહેશે.. જોકે મૌન રહેવાની વાત કરતા કરતા પણ તેણે ઈન્દ્રભારતી બાપુ પર શાબ્દિક વાર કર્યા અને કહ્યું કે, વાતમાં કેટલું સત્ય છે કે તેના પર દબાણ લાવવામાં આવી રહ્યું છે.