કાજલના પરિવારનું છૂટું કરવા દબાણ? સાસુએ કહ્યું- તમારી છોકરી પાછી આવતી હોય તો લઈ જાઓ

કાજલના પરિવારનું છૂટું કરવા દબાણ? સાસુએ કહ્યું- તમારી છોકરી પાછી આવતી હોય તો લઈ જાઓ

Viral Raval | Apr 20, 2026, 03:03 PM IST

ગાયિકા કાજલ મહેરીયાના લગ્નનો વિવાદ હવે વકર્યો છે. કાજલના પરિજનો તેના ગાંધીનગરના શેરથા ગામે આવેલા પતિ અલ્પેશ ઠાકોરના ઘરે પહોંચી ગયા. કાજલના સાસુ તારાબેન ઠાકોરે સમગ્ર ઘટના વર્ણવી. કાજલના પતિ અને પરિજનોને લગ્ન છૂટા કરવા માટે કર્યું દબાણ. રૂપિયાના કારણે લગ્ન કર્યા હોવાનો કાજલના પરિવારનો આક્ષેપ. કાજલના સાસુએ કહ્યું કે બે ગાડીઓ ભરીને માણસ આવ્યું હતું છોડીને પાછી લઈ જવા માટે. તેમણે કહ્યું કે તમારી છોકરી પાછી આવતી હોય તો લઈ જાઓ, અમે અમારો છોકરો વાળી લઈએ. પણ એમની છોકરી જવા નથી માંગતી. કાજલના દિયરનું કહેવું છે કે આ લગ્ન રાજીખુશીથી થયા છે પરંતુ તેમને ગમતું નથી. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

Trending news