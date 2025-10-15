हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
પહેલા સ્ટંટબાજી અને પછી માફી, કાપોદ્રા પોલીસે રીલ્સબાજોને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું
Viral Raval
Oct 15, 2025, 02:02 PM IST
Kapodra police made reel makers in surat aware of law watch video
More Videos
મંત્રી મંડળના વિસ્તરણ પર નાણામંત્રીનું મોટું નિવેદન, જુઓ Video
Watch Video: ભાજપ સાંસદનો Video વાયરલ થતા ચકચાર, કોર્પોરેટરો વિશે એવું તે શું બોલ્યા?
ગુજરાતના મંત્રી મંડળના વિસ્તરણની ચર્ચાઓ વચ્ચે સૌથી મોટા સમાચાર, જુઓ Video
દિવાળી પહેલા દાદાનું નવું મંત્રીમંડળ! આ વિસ્તારના નેતાઓ મહત્વનો ભાગ ભજવશે
આજથી પંચમહાલ ખાતે કૃષિ મહોત્સવનો પ્રારંભ, કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલ હાજર રહ્યા...AAP સહિત અન્ય રાજકીય પક્ષો પર કર્યા પ્રહાર, જુઓ VIDEO
VIDEO: રાજ્યમાં ચાલુ સપ્તાહમાં વરસાદ વરસવાની હવામાન વિભાગની આગાહી, બે દિવસ બાદ તાપમાનમાં વધારો નોંધાશે
રાજ્યમાં ચારેબાજુ નકલીનો રાફડો ફાટ્યો, સુરતમાં નકલી ઘી બાદ હવે શંકાસ્પદ માખણ ઝડપાયું, જુઓ VIDEO
સુરતમાં યુવક-યુવતીએ ઓવરબ્રિજ પર બનાવી દુકાનની પ્રમોશન રીલ્સ, વીડિયોમાં પોલીસને ખુલ્લેઆમ ચુનૌતી આપી, જુઓ VIDEO
અમદાવાદ: ઉસ્માનપુરા વિસ્તારમાં ગટરમાં પડતાં એક યુવકનું મોત, અંડરપાસ નજીક ચાલી રહી હતી ડ્રેનેજની કામગીરી, જુઓ દ્રશ્યો
VIDEO: સુરતમાં 5 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ આચરનાર આરોપી અંગે કોર્ટનો મોટો નિર્ણય, પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં જ દબોચ્યો હતો
Trending news
mahabharat
'મહાભારત'ના કર્ણએ દુનિયાને કહ્યું અલવિદા...68 વર્ષની વયે લીધા અંતિમ શ્વાસ
Diwali 2025
દિવાળી પર ઘરમાં ઘીનો દીવો કરવો કે તેલનો ? જાણો કેવી રીતે પ્રસન્ન થશે માં લક્ષ્મી
Dharmaj Village
Photos: ગુજરાતનું આ ગામડું...જ્યાં BMW અને Mercedes તો હાલતા ચાલતા જોવા મળે
Cricket Ball Business
ક્રિકેટ બોલ બનાવીને કમાઈ શકો છો લાખો, જાણો કેટલા રૂપિયામાં શરૂ કરી શકો છો ફેક્ટરી
Relationship Tips
પાર્ટનરની એવી વાતો જે શરુઆતમાં મામૂલી લાગે પરંતુ આગળ જતા બને બ્રેકઅપનું કારણ
Gold rate
ધનતેરસ પહેલા સોનાએ રચ્યો નવો ઈતિહાસ, ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યું, તેજીના કારણો જાણો
weight loss drink
મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરશે આ 3 વસ્તુ, આ રીતે પીવાથી જીદ્દી ચરબી ઝડપથી ઓછી થશે
gujarat
વલસાડ જિલ્લામાં ધરતીકંપનો આંચકો અનુભવાયો! લોકોમા ફફડાટ ફેલાયો, ભૂકંપ બાદ તંત્ર એલર્ટ
gautam gambhir
ગૌતમ ગંભીર અચાનક વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ડ્રેસિંગ રૂમમાં કેમ ગયા ? જાણો પછી શું થયું
motivational quotes
શ્રીકૃષ્ણના આ 10 ઉપદેશ હંમેશા યાદ રાખો, મુશ્કેલ સમયમાંથી પણ સરળતાથી બહાર આવી જશો