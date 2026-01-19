બટોંગે તો કટોગે : હિન્દુઓ પર અત્યાચાર મામલે કથાવાચક પ્રદીપ મિશ્રાનું મોટું નિવેદન
બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થતા અત્યાચારને લઈ જાણીતા કથા વાચક પ્રદીપ મિશ્રાનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યં છે. વડોદરામાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન પ્રદીપ મિશ્રાએ કહ્યું કે, સનાતન ધર્મીઓ અને હિન્દુઓને આજે એકજૂટ થવાની જરૂર છે. બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓને લટકાવી સળગાવીને એક મેસેજ આપ્યો છે. હિન્દુઓને ડરાવવા, ધમકાવવા માટે કે આવનાર સમયમાં અમારી માત્રા વધશે તો અમે આ કરીશું.
તેઓએ કહ્યું કે, આજે હિન્દુ જાતિ, સમાજ, બિરાદરીમાં વહેંચાયેલા છે. જાતિઓમાં વહેચાઈશું, તો કપાશો. કપાવવાથી બચવું હશે તો એકજૂટ થવું પડશે. પરિવારમાં એકજૂટતા રાખો, સમરસતા બનાવી રાખો. અઠવાડિયામાં એકવાર પરિવારના તમામ સભ્યો એકવાર બેસી ભોજન કરો