પાણી માટે તરસતી કેશોદની જનતા! ઉનાળાની શરૂઆતે 10-10 દિવસે પાણી મળતા લોકોમાં રોષ

DIPAK CHAVDA| Feb 23, 2026, 11:50 PM IST

Keshod Water Crisis: જૂનાગઢનું કેશોદ શહેર આજે તરસ્યું છે! આ એ જ શહેર છે જ્યાં લોકો નગરપાલિકાને ટેક્સ ભરે છે, પણ બદલામાં મળે છે માત્ર સૂકા નળ અને તંત્રના પોલા વાયદા. શહેરના ઈન્દિરાનગરમાં પરિસ્થિતિ એટલી હદે વણસી છે કે 10 દિવસે માંડ એકવાર પાણીના દર્શન થાય છે. ઉનાળાની શરૂઆતે જ જો આ હાલત હોય, તો મે-જૂનની કાળઝાળ ગરમીમાં શું થશે? એ વિચારીને જ ઈન્દિરાનગરના લોકોના જીવ અધ્ધર થઈ રહ્યા છે. પાણીની આ તંગી માત્ર તરસનો સવાલ નથી, પણ લોકોના રોજગારનો સવાલ બની ગયો છે. ખાસ કરીને મહિલાઓને પાણીની રાહ જોવામાં આખો દિવસ પસાર કરવો પડે છે. મધ્યમવર્ગીય પરિવારો પોતાના ધંધા-રોજગાર પર જઈ શકતા નથી કારણ કે પાણી ક્યારે આવશે તેનો કોઈ ભરોસો નથી. એટલું જ નહીં ક્ચારેક તો પાણી જ ન આવતા પૈસા ખર્ચીને પાણીને ટેન્કર મંગાવવા પડે છે.

