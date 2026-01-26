ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

અમદાવાદની ખારીકટ કેનાલમાં પાણી છોડાતા ખેડૂતોને રાહત તો કેનાલનું કામ અટક્યું

Dilip Chaudhary| Jan 26, 2026, 05:01 PM IST

અમદાવાદની ખારીકટ કેનાલમાં પાણી છોડવાના નિર્ણયને કારણે કેનાલનું ચાલુ કામ બંધ થવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. ખેડૂતોની મુશ્કેલીને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપના ધારાસભ્ય બાબુ જમના પટેલે સિંચાઈ વિભાગને કેનાલમાં પાણી છોડવા માટે રજૂઆત કરી હતી. સિંચાઈ વિભાગને રજૂઆત મળ્યા બાદ કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું, જેના કારણે રબારી કોલોની પાસે ચાલી રહેલું લગભગ 50 મીટરનું કામ તાત્કાલિક બંધ કરવું પડ્યું. આ કામ 15થી 20 દિવસમાં પૂર્ણ થવાનું હતું, પરંતુ હવે તેને ચાર મહિના જેટલો સમય લાગી શકે છે.

