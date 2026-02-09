U-19 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ખિલન પટેલનું મોડાસામાં ભવ્ય સ્વાગત, ખુલ્લી જીપમાં યોજાયો રોડ શો
Cricketer Khilan Patel Roadshow: ભારતના ખેલાડીઓએ અંડર 19 વર્લ્ડ કપ જીતતા આખા દેશમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ ટીમનો ભાગ રહેલા અરવલ્લીના મોડાસાના ખિલન પટેલનું વતનમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. મોડાસાના કિસાન સર્કલથી તેના રોડ શોની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ખિલને ખુલ્લી જીપમાં સવાર થઈને રોડ શો કર્યો અને લોકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું. લોકોએ ખેલાડી પર પુષ્પવર્ષા કરી તેને અભિનંદન પાઠવ્યા. લોકોનો આ પ્રેમ જોઈ ક્રિકેટર ભાવુક થઈ ગયો હતો. ખીલને વતન આવ્યા બાદ મંદિરે જઈ માતાજીના આશીર્વાદ પણ લીધા