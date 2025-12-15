કિંજલ દવેએ મૌન તોડ્યું, કહ્યું- બહિષ્કાર કરનારા અસામાજિક તત્વો
ગુજરાતી લોકગીતોની લોકપ્રિય ગાયિકા કિંજલ દવેના પરિવારનો સામાજિક બહિષ્કાર કરવાનો મુદ્દો હાલમાં ચર્ચામાં છે. આ બહિષ્કારનો નિર્ણય પાંચ પરગણા ઔદિચ્ય બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા આંતરજ્ઞાતિય સગાઈના મામલે લેવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર ઘટના બાદ કિંજલ દવેએ આખરે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે અને બહિષ્કાર કરનારાઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તાજેતરમાં જ ગાયક કલાકાર કિંજલ દવેએ ધવલ શાહ સાથે સગાઈ કરી હતી, જેના ફોટો-વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ જ વાયરલ થયા હતા. આ આંતરજ્ઞાતિય સગાઈને લઈને પાંચ પરગણા ઔદિચ્ય બ્રહ્મ સમાજ લાલઘૂમ થયો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે કાંકરેજના શિહોરી ખાતે મળેલી સમાજની બેઠકમાં કિંજલ દવેના પરિવારનો સામાજિક બહિષ્કાર કરવાનો મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કિંજલ દવેના પિતા લલિત દવે અને પ્રહ્લાદ જોષીને આજીવન સમાજ બહાર કરવામાં આવ્યા છે. બંને પરિવારને સમાજના કોઈપણ પ્રસંગમાં ન આવકારવા નિર્ણય લેવાયો છે. બહિષ્કૃત વ્યક્તિઓને આવકારનારા સામે પણ કડક પગલાં લેવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે.