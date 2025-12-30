हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
આખરે કિરીટ પટેલની નારાજગી થઈ દૂર, કહ્યું- આ કોઈ મારી પ્રેશર ટેક્નિક નહતી
Viral Raval
|
Dec 30, 2025, 03:50 PM IST
Kirit Patel withdrawn his decision to resign know what he says
More Videos
01:13
u
અંબાલાલની તાજી આગાહી, આગામી 24 કલાકમાં પલટાશે હવામાન! કમોસમી વરસાદ આવશે
01:13
u
ખંડણીનો કેસ: AAP નેતાને પાર્ટીનું મળ્યું સમર્થન, કહ્યું- નોનવેજની લારીઓ હટાવવા ગયા હતા
05:17
u
સુરત: સસ્તા અનાજની દુકાનો પર ખંડણી માંગવાનો આરોપ, AAP નેતા વિરુદ્ધ ફરિયાદ
01:47
u
મોત કેવું બિલ્લીપગે આવે છે? મહિલાને ખબર પણ ન પડી, જુઓ હચમચાવી નાખે તેવો Video
07:18
u
જો આવી ફૂટેલી તોપોને....તો ચોક્કસ પાર્ટીને 2027માં નુકસાન થશે- કિરીટ પટેલ
01:38
u
પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિવાદ વકર્યો, કિરીટ પટેલ દંડક પદેથી રાજીનામું ધરશે
04:25
u
અરવલ્લીનું અસ્તિત્વ મિટાવવાની પેરવી સામે સુપ્રીમ કોર્ટે લાલ આંખ કરી, જાણો શું લીધો નિર્ણય?
04:30
u
ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપની નવી ટીમ અને ટીમ લીડર જગદીશ વિશ્વકર્મા સામે કેવા પડકાર....જુઓ આ રિપોર્ટ
04:09
u
પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસમાં કકળાટ, પોતાના જ કાર્યાલયની તાળાબંધી, જિગ્નેશ મેવાણી સામે ઉગ્ર વિરોધ
01:11
u
વડોદરાના બાજવાથી અમદાવાદ વચ્ચે કવચનો પ્રારંભ, જાણો ખાસિયતો
Trending news
Ola Roadster X Plus
ફૂલ ચાર્જિંગ પર 500 કિમીની રેન્જ આપશે આ સ્વદેશી બાઈક, સરકારે આપી મોટી મંજૂરી, જાણો
Gujarat politics
કોંગ્રેસમાં કિરીટ પટેલના હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામાનો અંત; આખરે માની જતા નહિ આપે રાજીનામું
Makar Sankranti 2025
Gajkesari Yog 2026: નવા વર્ષે ગજકેસરી યોગ, 2026 માં આ 3 રાશિના જાતકોની ચમકી જશે નસીબ
Gold rate
સોનું-ચાંદી ધડામ, 1 તોલો સોનું એટલે 10 ગ્રામ કે 11.66? લેટેસ્ટ રેટ સાથે એ પણ જાણો
western railway
1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમદાવાદ સ્ટેશનથી ઉપડતી ટ્રેનોના ટાઈમ ટેબલમાં કરાયો મોટો બદલાવ
pm modi
વ્લાદિમીર પુતિનના ઘર પર હુમલાના દાવા પર પીએમ મોદીનું પહેલું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું
symptom of diabetes
બ્લડ સુગર નહીં, પણ પેટની આસમસ્યા ડાયાબિટીસનું પ્રથમ લક્ષણ હોઈ શકે, જાણો
School Holiday
વર્ષના છેલ્લા દિવસે સ્કૂલો બંધ ! જાણો 31 ડિસેમ્બરે કયા રાજ્યોમાં રહેશે રજા
Jio sim active trick
Jio યુઝર્સ માટે કામના સમાચાર: માત્ર 44 રૂપિયામાં આખું વર્ષ એક્ટિવ રહેશે તમારું સિમ
Google 67 trend
Google પર સર્ચ કરો '67' અને જુઓ કમાલ! જાણો શું છે આ નવો ટ્રેન્ડ? ગ્લિચ કે ગૂગલનું...